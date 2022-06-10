Kolay İK 1.9 milyon dolar yatırım aldı

PANDEMİ döneminde şirket bazında 3 kat büyüyen Kolay İK, 2015 aralık ayından beri 18 ülkede şirketlerin insan kaynakları süreçlerini yönetmelerini sağlıyor. Türk Telekom kurumsal girişimcilik programı Pilot mezunları arasında yer alan Kolay IK, 3 bin 600 şirket ve 260 bin çalışana hizmet veriyor.

İnsan kaynaklarının tek IT çözüm ortağı olacaklarını iddia eden Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı sözlerine şöyle devam etti: "Kurumsal yatırımcılarımızın artışı ile beraber Kolay İK, kurumsal kullanıcı portföyünü daha da genişletecek. Amacımız pandemi dönemindeki büyüme hızımızı artırarak devam ettirmek. Bu sırada da her geçen gün artan çözüm ortaklarımızla beraber insan kaynakları için çözüm arayan şirketlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir platform olmak. 2015'ten beri insan kaynakları profesyonellerinin bilişim teknolojileri ve yazılım alanındaki en büyük yol arkadaşıyız. Yakında açıklayacağımız yeni çözümlerimizle beraber çok daha fazla şirketin çok daha fazla sorununu teknoloji yardımı ile çözeceğiz."

Eksim Holding Strateji, İş Geliştirme Başkanı ve Eksim Ventures Yatırım Komitesi Üyesi Mutluhan Oruncak, liderlik ettikleri yatırımı şu şekilde değerlendirdi: "Kolay İK'nın, şirketlerin uçtan uca tüm İK süreçlerinde dijital dönüşüm ile yaratmakta olduğu değeri yakından takip ediyoruz. Kurucu ekibin öncülüğünde önemli bir müşteri hacmine ulaşan ve bu büyüme ivmesini kararlı bir şekilde sürdüren Kolay İK'nın yatırım turuna liderlik etmekten mutluluk duyuyoruz."