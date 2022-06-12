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Haberler Yaşam Van'da 5 büyüklüğünde deprem

Van'da 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.35'te Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, 18,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

12.06.2022, 21:49 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022, 22:24

Van’da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Van'da 21.35'te deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü ise 5,0 olarak ölçüldü.

"GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AFAD, "Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu. AFAD'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Büyüklük : 5.0 (Mw) Yer : Tusba (Van) Tarih-Saat : 12.06.2022, 21:35:19 TSİ Enlem : 38.8390 N Boylam : 43.5403 E Derinlik : 18.89 km

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