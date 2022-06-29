İçimizdeki Ateş’in yeni bölümünde neler olacak?

Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' dizisi 30 Haziran Perşembe saat 20.00'de Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
Atv'nin yeni dizilerinden biri olan İçimizdeki Ateş dizisinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Yönetmenliği Murat Onbul'a, senaryosu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte İçimizdeki Ateş'in yeni bölümüne dair detaylar...
Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' dizisi 30 Haziran Perşembe saat 20.00'de Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mert, stajının ilk günü Ceyhun yüzünden başını öyle bir belaya sokmuştur ki kendiyle birlikte arkadaşlarını da tehlikeye atmıştır.
Ceyhun kendini kardeşi Mert için feda edecek mi? Banu, ablası Bahar'dan gizlediği kişinin kim olduğunu açıklayacak mı?
Ege oteldeki ayrıcalıklarını koruyabilecek mi? Doğan Yener'i çileden çıkaran olayın perde arkasındaki hain kim? Hale Yener & Tan hukuk bürosundan ayrılacak mı?
Ekip ofisteki ilk günlerinde bir davayla görevlendirilir.
Kendilerini göstermeleri için bulunmaz bir fırsat olan bu dava, genç avukat adayları için sürpriz gelişmeleri beraberinde getirecektir.