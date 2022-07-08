Günlük burç yorumları - 8 Temmuz Cuma

KOÇ: Enerjinizi doğru kullanmalısınız. Engelleri görüp adımlarınızı dikkatli atmalısınız. Sadece kendi düşüncelerinizi savunduğunuz müddetçe sonuca varamazsınız. Hatalarınızı kabul etmek zorundasınız.
Hafta sonuna doğru ilerlerken burcunuzu neler bekliyor? 8 Temmuz Cuma günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 8 Temmuz Cuma günü yıldızınızın size mesajları…
KOÇ: Enerjinizi doğru kullanmalısınız. Engelleri görüp adımlarınızı dikkatli atmalısınız. Sadece kendi düşüncelerinizi savunduğunuz müddetçe sonuca varamazsınız. Hatalarınızı kabul etmek zorundasınız.
BOĞA: Sadece kendi duygularınızın önemli olduğunu zannederek, hata üstüne hata yapıyorsunuz. Partnerinizle takışmayın.
Nasıl olsa o haklı çıkıyor. İçsel çatışmalarınız yüzünden ilişkiniz tehlikeye giriyor.
İKİZLER: Problemlerinizi gözünüzde fazla büyütüyor ve kendinizi üzüyorsunuz. Her şeyi zamana bırakmalısınız.. Geçmişinizle ilgili olaylarda siz haksızdınız. Bunu şimdi daha iyi anlayabiliyorsunuz.
YENGEÇ: Yaşantınızda farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını görüyorsunuz. Sınırlarınızı aşmalısınız. Soruların cevabını, partnerinize sormalısınız. Her şeyi konuşarak açıklığa kavuşturacaksınız.
ASLAN: Sıra dışı işler için yaratılmışsınız. Fırsatları değerlendirdiğiniz zaman başarı sizin olacak. Sevdiğiniz kişi ile çatışma içinde olmanız sizin suçunuz. İsteklerinizde ısrar etmeniz, tartışmaya yol açıyor.
BAŞAK: Son günlerde fazla asabi olmanız, çevreniz tarafından hoş karşılanmıyor. Bugün daha dikkatli olmalısınız. Duygularınızı ifade ederken titiz davranmazsanız, yanlış algılanıyorsunuz.
TERAZİ: İş yaşantınızda yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün alınganlıktan vazgeçmelisiniz. Oldukça hassas bir gündesiniz. Çevrenizden fazlaca etkileniyor ve her sözün etkisinde kalıyorsunuz.
AKREP: Mantığınız bugün işe yaramayabilir. Olayların detayına inmemeli, kendinize bir program seçmelisiniz. Duygularınızı ifade ederken sabit düşüncelerden uzak kalmalısınız. Bugün hata yapmaya açıksınız.
YAY: İş yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi tatmin etmiyor. Daha fazla zafere ihtiyacınız var. Nedensiz öfkenizin sebebi içsel sıkıntınız. Kendinizi ifade edemediğiniz zaman kaprisli oluyorsunuz.
OĞLAK: Bugün iş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Onlar sizinle aynı fikirde olmayabilir. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. Daha anlayışlı olmalısınız. Sonuç lehinize gelişecek.
KOVA: Dostlarınızın iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Yaşadığınız her duygunun farklı bir anlamı olduğu muhakkak. Eski hatalarınızı düşünmelisiniz. Cilt sorunlarınız olabilir.
BALIK: İşlerinizi başkalarına emanet ettiğiniz zaman problemler çıkıyor. Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. İlişkilerinizde karşı taraftan çok şey bekliyorsunuz. Oysa onun yapabileceği fazla bir şey yok.