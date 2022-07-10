Acil servis ekipleri acemi kasaplara çalıştı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde en yoğun mesainin yaşandığı merkezlerden biri de hastanelerin acil servisleri oldu. Türkiye'nin dört bir yanında acil servisler, kendini yaralayan acemi kasaplarla doldu. Denizli'de tedavi için acil servislere başvuran vatandaşların kesilen bölgelerine dikiş atılırken, cerrahi müdahale odası önünde hasta kuyruğu oluştu. Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanesi'ne sabahın ilk saatlerinde 40'dan fazla acemi kasap gelerek tedavi oldu. Aydın'da kurban keserken yaralanarak acil servislere başvuran 35 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Gaziantep'te Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin acil polikliniğine 2 saatte yaklaşık 30 acemi kasap tedavi için başvurdu. Hastaneye tedavi için gelen Abdulkadir Nohut ise "Kurbanı keserken bıçakla elimi kestim yanlışlıkla. Çok dikkatli olmak lazım. Biraz acele ettik. Sabahtan erken bitirelim istedik. Acele etmemek lazım" diye konuştu. Erzincan'da bir kişi, tosunun tepmesi sonucu boğazından yaralandı. Bayramın ilk gününde kent merkezindeki kamu ve özel hastaneye 20'ye yakın yaralı geldi. Aksaray'da da 16 kişinin kesici aletle yaralandığı belirlenirken, yıkmaya çalıştığı hayvanın altında kalan 9 ve hayvan darbesine maruz kalan 21 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.





"KOLUMU KAPTIRDIM"

Kocaeli'nde yaşayan Ramazan Dağ, "Ben kurbanın kafasını tutuyordum, babam bıçağı hızlı çekti. Hızlı çekince de kolumu kaptırdım. 8 dikiş atıldı" dedi. Elini kesen Hayrettin Usta ise "Elimi şeritle kestim. Kemik keserken oldu. Kestiğimiz hayvan büyükbaştı" diye konuştu. Hayvanın bir anlık hareketinin derisini sıyırdığını ifade eden Ömer Vural da, "Hayvanı boğazlarken bir anda döndü" ifadelerini kullandı.



■ SEBAHATTİN ALP / RAMAZAN AYDEMİR