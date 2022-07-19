Güvenpark saldırısının faili etkisiz hale getirildi

EMNİYET İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Lice/Daralan köyü kırsalında "Azat Kendal" kod adlı Necati Utku Kiraz ve "Mazlum" kod adlı 2 bölücü terör örgütü mensubunun eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) ait İHA ile teröristlerin görüntüsü alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile kurulan koordinasyon sonucu bölgeye jandarmaya ait bir İHA'nın da yönlendirilmesi sağlandı.

SÖZDE 'ÖZEL KUVVET'

EREN Abluka-21 Operasyonu kapsamında teröristlerden biri Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Daralan köyü mücavirinde zırhlı araçlarla yapılan müdahale neticesinde, bölgeden kaçmaya çalışan diğer bölücü örgüt mensubu da hava unsurları ve ATAK helikopteri vasıtasıyla etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından "Azat Kendal" kod adlı Necati Utku Kiraz'ın, İnterpol tarafından kırmızı bültenle ve "Terör Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride aranan sözde özel kuvvetler içinde faaliyet gösteren terörist olduğu tespit edildi. Teröristin, 2016 yılında Ankara Güvenpark'taki otobüs duraklarının önünde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle ilgili adli soruşturmada adının geçtiği ve ayrıca çok sayıda terör saldırısında da failleri arasında olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili bir paylaşım yaparak, "Azat Kendal kod adlı Necati Utku Kiraz ve bir terörist etkisiz. Elinize sağlık kahramanlar" ifadelerini kullandı.