  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam İçimizdeki Ateş'in final bölümünde neler olacak?

İçimizdeki Ateş'in final bölümünde neler olacak?

Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği, yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı Atv ekranlarına veda edecek olan İçimizdeki Ateş'in final bölümünde neler olacak? İşte İçimizdeki Ateş'in final bölümüne dair detaylar...

19.07.2022, 16:50 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022, 16:52

'İçimizdeki Ateş' dizisi 21 Temmuz Perşembe saat 21.45'te Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

İçimizdeki Ateş’in final bölümünde neler olacak?

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

TT Holding davasını kazanmanın şerefine hukuk bürosunun bahçesinde tertiplenen küçük partide, Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli mesaj neşeli havayı darmadağın eder.

İçimizdeki Ateş’in final bölümünde neler olacak?

Doğan Yener, Savcı Koray'dan Erkan Tüzün'ün ölüm raporunun geldiğini ve rapora göre adamın öldürülmüş olduğunu öğrenir.

İçimizdeki Ateş’in final bölümünde neler olacak?

Ayrıca evinde yapılan aramalarda bir alyans ve hediye paketinde çocuk oyuncakları bulunduğunu da öğrenir. Doğan Yener'in şüpheleri onaylanmıştır. Erkan Tüzün'ün katilleri İpek'in katilleridir.

İçimizdeki Ateş’in final bölümünde neler olacak?

Doğan Yener stajyerlerine bir dava dosyası verir ve hepsini bu dava ile test eder.

İçimizdeki Ateş’in final bölümünde neler olacak?

Testin sonunda iyi olan kazanacak ve bir sonraki davada Doğan Yener'le çalışma fırsatını yakalayacaktır.

İçimizdeki Ateş’in final bölümünde neler olacak?

Bu dava ile ilgili çalışmada herkes kendinden bazı duyguları da masaya bırakır. Kimi çok duygusal, kimi hırslı davranan stajyerlerden hangisi kazanan olacaktır?

İçimizdeki Ateş’in final bölümünde neler olacak?

İpek'in ve Erkan Tüzün'ün ölümlerinin arkasındaki sır perdesi bu bölümde aralanıyor ve gerçekler gün gibi ortaya dökülüyor…

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA