Bodrum’un gizli kalmış cennet koyu Bungalowzera

Bodrum'un en güzel koylarından Bungalowzera Cennet Koyu'nda berrak, masmavi, yer yer sıcak su barındıran, incecik kumu, çamur banyosu, Bodrum güneşiyle harika bir kamp tatilcileri bekliyor. Cennetten bir köşe olan kıyısıyla Bungalowzera Cennet Koyu, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlere doğayla iç içe bir tatil imkanı sunuyor

Bodrum'un Kıyıkışlacık Mevkii'nde yaşayan yerel halkın yıllarca denize girerek büyüdüğü ve adına 'cennet koy' dedikleri koy, artık tatil yuvasına dönüştü. Yurt dışında 12 yıl yaşayan ve turizm acenteliği işleten 32 yaşındaki Tufan Şengül, turizmde edindiği tecrübeyi yatırıma dönüştürmek için ülkemize dönüş yaptı. Genç iş insanı Şengül, aile şirketlerinin mülkiyetinde yer alan koyda, turizm tesisini hayata geçirdi.

TURİZME KAZANDIRILDI

Tufan Şengül'ün geçtiğimiz yaz döneminde açtığı tesiste 16 bungalow, 1 King bungalow, 5 çadır, 3 karavan, karavan parkı ve 4 kamelya ile turizm sektörüne hizmet veriyor. Bungalowzera Cennet Koyu, açıldığı günden bu yana eşsiz koyu ile benzersiz bir tatil keyfi sunuyor. Bungalowzera'nın Bodrum'un gizli kalmış bir cennet koyu olduğunu dile getiren iş insanı Tufan Şengül, "12 yıl kaldığım yurt dışında turizm acenteliği işlettim. Vatanımızın her köşesi çok değerli diyerek bu kıyıyı turizme kazandırmak istedim. Aylarca bu kıyıya çöp atılmış. Aile şirketimizin mülkiyetindeki bu kıyıyı turizme kazandırmak için kolları sıvadım" diye konuştu.

SICAK SU VE ÇAMUR BANYOSU

Pandeminin getirdiği hayat şartlarındaki değişikliğin olduğu dönemde tesisin açılışını yaptıklarını belirten, Şengül, "Pandemide insanların doğada aradığı huzurlu yaşamı burada buldu diyebiliriz. Çok özel bir plaja sahibiz. Plajımızın kumu, mermer tozu değil tamamen doğal. Türkiye'de böyle bir lokasyona sahip başka bir yer yok. Yer yer sıcak su ve çamur banyosu ile birlikte doğayla iç içe bir tesisiz. Odanızın kapısını açtığınızda direkt doğadasınız. Kaplumbağaların gezdiği inanılmaz bir doğa parçası burası. Doğanın tam kalbinde eşsiz bir tatil imkanı sunuyoruz. Kesinlikle şehir hayatından uzak, korna sesi duyamayacağınız bir yer. Sahili ile gerçek anlamda cennetten bir köşe" dedi.

TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIN

Berrak, masmavi, yer yer sıcak su barındıran, incecik kumu, çamur banyosu, içinizi ısıtacak Bodrum güneşiyle çeşitli ve keyifli etkinliklerle tatilin tadına varmak isteyenleri tesislerine beklediklerini ifade eden Tufan Şengül. "Tesisimizde 16 bungalow, 1 King bungalow, 5 çadır, 3 karavan,

karavan parkı ve 4 kamelyamızla hizmetinizdeyiz. Restoranımız lezzeti, hijyen koşulları ve muhteşem doğa dokusuyla misafirlerimize keyifli bir ortam sunuyor" ifadelerini kullandı.

KEYİFLİ ETKİNLİKLER

SABAH, öğle, akşam; kahvaltı, atıştırmalık tabakları, ızgara çeşitleri, mezeler ve tatlılarla hizmet verdiklerini vurgulayan Tufan Şengül, "Ayrıca canlı müzik, açık hava sineması, tekne turları, su sporları ve çeşitli keyifli etkinliklerimizle tatilin tadına varabilirsiniz. Balayı paketimizle özel oda süslemeleri ve hazırlanmış menülerimiz ile bir gece sahilde baş başa, özenle süslenmiş ve dizayn edilmiş bir akşam yemeği bulunuyor. Düğün, kına, doğum günü partisi ve özel organizasyonlara da kapılarımızı açıyoruz" diye konuştu.

KOLAY ULAŞIM OLANAĞI

BUNGALOWZERA Cennet Koyu'nun Kıyıkışlacık'ta, Milas-Bodrum havalimanın karşı kıyısında yer aldığını dile getiren Şengül, "Bodrum Milas Havaalanından, Bodrum ilçe merkezine 60 dakikadan önce ulaşamazsınız. Tesisimize gelmek isteyenleri kara ve denizyolu ile ortalama 25 dakikada buraya ulaştırıyoruz. Bodrum'a gelenler için en kısa sürede gelinebilecek bir yerdeyiz. 8 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Bizi tercih edenlerin huzurlu bir şekilde tatil geçirmelerini sağlamak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. -Bu bir ilandır-