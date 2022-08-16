Reddetmek kadınların sonu oluyor

KADINA yönelik şiddet son bulmuyor. Kadın cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan rapor kadınların uğradığı şiddeti gözler önüne serdi. 2019 yılında 474 kadın, erkek şiddetinin kurbanı oldu. 2020 yılında 410 kadın öldürülürken, 2021 yılında 424, 2022 yılında ise 226 günde 250 kadının hunharca öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadınların yarısından çoğu ateşli silahla öldürülürken, bireysel silahlanmanın en çok kadınları hedef aldığı ortaya çıktı.

2019, 2020, 2021 ve 2022 yılında cinayetlerin en çok İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşandığı belirlendi. 2008 ile 2022 yılları arasında Türkiye genelinde 4 bin 48 kadın öldürüldüğü ortaya çıktı. 2019 yılında daki 474 cirayet ise son 11 yılın en fazla cinayet sayısının olduğu yıl oldu.

ADI BİLE OLMAYANLAR VAR

ÖLDÜRÜLEN kadınların birçoğunun kimlikleri bile belli olmadığı için belediye yetkilileri tarafından bulundukları kentlerde kimsesizler mezarlığına defnedildi. Polis, kadınların DNA ile kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalara devam ederken, tüm kayıplar üzerinden de derinlenesine araştırmalara yön veriyor.

HAYATININ KARARI

2022 yılının Ağustos ayında 24 kadın cinayeti işlendi. 20 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Öldürülen 24 kadından 10'unun hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 13'ü boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1 kadın ise ekonomik bahanelerle öldürüldü.

FATİH ŞENDİL