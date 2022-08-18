Marmara 03.02’de ayaktaydı

1999 yılının 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gecesi meydana gelen Deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun batı bölümünde 45 saniye sürerek büyük bir felakete neden olmuştu. Resmi rakamlara göre 23 yıl önceki sarsıntıda; 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve 100 binlerce kişi evsiz kaldı. Üzerinden onca yıl geçmesine rağmen de acılar hâlâ tazeliğini koruyor. Büyük Marmara depreminin 23. yılında birçok kentte anma törenleri düzenlendi.

DEPREM BİZİ UNUTMAZ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminin 23'üncü yıldönümü sebebiyle Anma programı düzenlendi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz. Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu kimse unutmamalı dedi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün hazırlıklarımızı İstanbul'da yaşanabilecek, 7.5'lik deprem üzerinden yapıyoruz. Zamanını bilmiyoruz ama tedbir almak bizim en büyük sorumluluğumuzdur."

AVCILAR'DA TÖREN

İstanbul'da en fazla can kaybının görüldüğü Avcılar'da, Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde saat 03.02'de meşaleli tören düzenlendi. Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik ve Acılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 23 yıldan bu yana acıyı her yıl aynı dakikalarda bir kez daha yaşadıklarını söyledi. Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar Deprem Anıtı'na karanfil bıraktı.

YALOVA'DA SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Marmara Depremi'nin en çok etkilediği kentlerden biri olan Yalova'da felaketin 23. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. 2 bin 504 kişinin hayatını hayatını kaybettiği deprem anma programı sessiz yürüyüşle başladı. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfillerle donattı.

SAKARYA'DA DUALAR EDİLDİ

Sakarya Demokrasi Meydanı'nda da bir anma töreni gerçekleştirildi. Anma programına, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Program devamında Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasideler okundu. Anma programı saatler 03.02'yi gösterdiğinde ise Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş'in depremde hayatlarını kaybedenler için dua ettirmesiyle son buldu.