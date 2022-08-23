İzmir hava durumu 23 Ağustos Salı! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Plan yapacak olanlar hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. İşte Meteoroloji verilerine göre 23 Ağustos Salı İzmir hava durumu...
İzmir'de bugün hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Plan yapacak olanlar hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. İşte Meteoroloji verilerine göre 23 Ağustos Salı İzmir hava durumu...
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MARMARA
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge geneli parçalı bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık