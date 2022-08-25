TUS ve STS sınav giriş belgeleri erişime açıldı 2022!

2022-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) birinci aşama sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra, 2022-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) ikinci aşama sınavı için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.