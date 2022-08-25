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Haberler Yaşam TUS ve STS sınav giriş belgeleri erişime açıldı 2022!

TUS ve STS sınav giriş belgeleri erişime açıldı 2022!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak TUS 2022 Tıp Doktorluğu sınavlarına giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Tıp Doktorluğu alanı için seviye tespit sınavına girecek adayların bina ve salonlar atanma işlemleri tamamlandı.

25.08.2022, 16:34 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022, 16:36

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 4 Eylül'de uygulanacak 2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Eylül'de yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

TUS ve STS sınav giriş belgeleri erişime açıldı 2022!

Adaylar, sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

TUS ve STS sınav giriş belgeleri erişime açıldı 2022!

2022-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) birinci aşama sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra, 2022-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) ikinci aşama sınavı için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TUS ve STS sınav giriş belgeleri erişime açıldı 2022!

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