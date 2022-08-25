TUS ve STS sınav giriş belgeleri erişime açıldı 2022!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 4 Eylül'de uygulanacak 2022-TUS ve 2022-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarına giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Eylül'de yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.