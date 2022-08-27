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Haberler Yaşam KYK burs/ yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? KYK burs/ yurt başvuruları nasıl yapılır?

KYK burs/ yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? KYK burs/ yurt başvuruları nasıl yapılır?

KYK yurt/ burs başvuruları için başvurular son hız devam ediyor. Son başvuru tarihi 28 Ağustos olan KYK burs/ yurt başvurularının sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar ve burs başvurusunu bitirmiş olanlar heyecanla KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor? Sorularını araştırmaya son hız devam ediyor. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyuruları ve KYK burs/ kredi başvuru sonuçları detayları...

27.08.2022, 09:49

2022 KYK YURT/ BURS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK yurt başvuruları devam ediyor! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt başvurularının başladığını yurt kapasiteleriyle ilgili basın açıklamasında duyurmuştu.

KYK burs/ yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? KYK burs/ yurt başvuruları nasıl yapılır?

Bakan Kasapoğlu, KYK yurt başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Yeni bir sezona başlıyoruz. Onlar için bakanlık olarak tüm kurum, kuruluşlarımızla işbirliklerimizi en güçlü seviyede tuttuk. Çok kapsamlı hazırlık çalışmamız var. Bu işbirliklerimizi bu süreçte güçlendirerek devam ettireceğiz.

2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı.''

KYK burs/ yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? KYK burs/ yurt başvuruları nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos saat 23.59'a kadar sürmeye devam edecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Başvuru ekranı için tıklayınız.

KYK burs/ yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? KYK burs/ yurt başvuruları nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

KYK burs/ yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? KYK burs/ yurt başvuruları nasıl yapılır?

2022 KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçları ile ilgili net bir tarih verilmedi. Ancak geçtiğimiz yıl yurtlar 16 Eylül tarihinde öğrenciler için paylaşılmıştı. Bu yıl da Eylül ayının başında açıklanması beklenen KYK yurt sonuçları sorgulama işlemleri gündemdeki yerini aldı.


BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK burs/ yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? KYK burs/ yurt başvuruları nasıl yapılır?

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

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