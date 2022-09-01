Müge Anlı’nın bile ağzı açık kaldı... Sapık muavin hakkında skandal iddia: Başkasıyla birlikte olacaksın

Anlı, "Normal bir erkek sevdiğine bunu yapar mı? Ferhat Şirin'e bunu söyler miydi?" dedi.

"BUNLAR BİR KAÇ KİŞİ"

Ayşe Bağcı'nın babası da yeni iddialar ortaya attı, "Odalarını başkalarına kiraya veriyor. Bu aile sürekli bu işi yapan bir aile. Annesi bana aynı şeyleri söyledi. Bir kişi değil bunlar. Bunlar birkaç kişi." dedi.