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Haberler Yaşam Müge Anlı'nın bile ağzı açık kaldı... Sapık muavin hakkında skandal iddia: Başkasıyla birlikte olacaksın

Müge Anlı'nın bile ağzı açık kaldı... Sapık muavin hakkında skandal iddia: Başkasıyla birlikte olacaksın

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonunda işlenen son bölüm 1 Eylül Perşeme 'sapık muavin' olayındaki gelişmeler izleyicilerin ağzını açık bıraktı. Bugün Ayşe Bağcı, sapık muavin Mücahit hakkında skandal iddialar ortaya attı. Müge Anlı Yüzbaşıoğlu'nun "İlk olarak nasıl bir teklifte bulundu?" sorusuna Ayşe Bağcı'nın verdiği cevap salondakilerin ağzını açık bıraktı. İşte detaylar...

01.09.2022, 15:27 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022, 15:44

Ekranların reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 'sapık muavin' olayı Türkiye'nin gündemine oturdu.

Müge Anlı’nın bile ağzı açık kaldı... Sapık muavin hakkında skandal iddia: Başkasıyla birlikte olacaksın

Kızları Ayşe Bağcı'nın otobüs muavinine kaçtığı iddiasıyla kzılarına "Evine dön" çağrısı yapmıştı.

Müge Anlı’nın bile ağzı açık kaldı... Sapık muavin hakkında skandal iddia: Başkasıyla birlikte olacaksın

24 yaşındaki Ayşe Bağcı'nın otobüs yolculuğunda, evli olan muavin Mücahit'te kaçtığı öğrenildi. Bağcı, bugün programa gelerek şoke edecek söylemlerde bulundu.

Müge Anlı’nın bile ağzı açık kaldı... Sapık muavin hakkında skandal iddia: Başkasıyla birlikte olacaksın

Otobüs muavinine kaçan Ayşe Bağcı, canlı yayın programında skandal bir iddia ortaya attı.

Müge Anlı’nın bile ağzı açık kaldı... Sapık muavin hakkında skandal iddia: Başkasıyla birlikte olacaksın

Müge Anlı'nın "İlk olarak nasıl bir teklifte bulundu?" sorusuna cevap veren Ayşe Bağcı, "Seni deniyorum Başkasıyla birlikte olacaksın' dedi." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’nın bile ağzı açık kaldı... Sapık muavin hakkında skandal iddia: Başkasıyla birlikte olacaksın

Ayşe'nin bu itirafı karşısında salon adeta buz kesti.

Müge Anlı’nın bile ağzı açık kaldı... Sapık muavin hakkında skandal iddia: Başkasıyla birlikte olacaksın

"BU KADAR İLERİ GİTTİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Annesi ise, "Bu kadar ileri gittiğini bilmiyordum. Şu an şoktayım. Sen buraya geldim diyorsun ama hala onu bekliyorum. Sen normalde böyle bir insan değildin. Nasıl oldun böyle?" diye konuştu.

Müge Anlı’nın bile ağzı açık kaldı... Sapık muavin hakkında skandal iddia: Başkasıyla birlikte olacaksın

Duydukları karşısında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı, sert tepki gösterdi.

Müge Anlı’nın bile ağzı açık kaldı... Sapık muavin hakkında skandal iddia: Başkasıyla birlikte olacaksın

Anlı, "Normal bir erkek sevdiğine bunu yapar mı? Ferhat Şirin'e bunu söyler miydi?" dedi.

"BUNLAR BİR KAÇ KİŞİ"

Ayşe Bağcı'nın babası da yeni iddialar ortaya attı, "Odalarını başkalarına kiraya veriyor. Bu aile sürekli bu işi yapan bir aile. Annesi bana aynı şeyleri söyledi. Bir kişi değil bunlar. Bunlar birkaç kişi." dedi.

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