Anadolu’da bir Avrupa şehrini andırır

Türk motifleriyle süslü Venedik tarzı köprüleri, sanat kokan caddeleri ve genç nüfusuyla Eskişehir, ziyaretçilerine klasik bir İç Anadolu şehrinden çok fazlasını sunuyor. Eskişehir, estetik görünümüyle Anadolu'nun göbeğinde harika bir Avrupa kentini andırıyor. Öğrenci şehri olarak anılan Eskişehir, köklü tarihinden gelen gücünü, zenginliğini bir bilim, sanat ve kültür şehri olma vizyonuyla perçinliyor. Modern sanat müzeleri ve galerileri, Porsuk çevresindeki hareketli eğlence hayatı, Avrupai havası, zengin mutfağı ve festivalleriyle kente gelenlere unutulmaz hatıralar sunuyor. Eskişehir'in enerjik ve huzurlu atmosferine kapılmaya hazır mısınız?





TARİHİ ODUNPAZARI EVLERİ

Eskişehir'in gezilecek yerleri içinde ilk durağımız kentin simgesi olan tarihi Odunpazarı evleri. Kentin ilk yerleşiminin oluştuğu Odunpazarı semtindeki Osmanlı'dan kalma tarihi evler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Odunpazarı semtinin tepelerine kurulmuş rengarenk geleneksel evler, Bademlik bölgesine kadar uzanıyor. Tarihi evlerin yoğunlukta olduğu 30 sokakta; camii, külliye, kervansaray, Çağdaş Cam Sanatları ve Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykelleri Müzesi gibi birçok dikkat çekici adres bulunuyor.



EL SANATLARI ÇARŞISI

Şehrin simgelerinden Atlıhan El Sanatları Çarşısı Kentsel Sit Alanı içinde yer alır. Burası 1850'li yıllarda çevre köy, kasaba ve şehirlerden gelen seyyahların, pazarcıların kendilerinin ve hayvanlarının konaklaması için yaptırılıyor. Konaklanıp dinlenilen Atlıhan'da aynı zamanda hayvanların bakımı da yapılıyor. Ayrıca içinde bir çay ocağı bulunan han, bölge halkının toplandığı önemli bir sosyal bir ortam olma özelliğini de taşıyor. Zaman içinde eski değerini yitiren tarihi han, 2006 yılında Odunpazarı Belediyesi tarafından orijinal mimarisi göz önünde bulundurularak yeniden inşa edildi. İki kattan oluşan Atlıhan'da şu an bulunan atölyelerde geleneksel el sanatlarının hem üretimi hem de teşhiri yapılıyor. Özellikle Eskişehir ile özdeşleşmiş olan lületaşından yapılmış çeşitli aksesuarları burada bulabilirsiniz.





YUNUS EMRE TÜRBE VE MEZARI

Mihalıççık'ta Yunus Emre Türbesi ve Mezarı, 1976'dan beri ziyarete açık. 13. Yüzyıl'da Eskişehir'de bulunan Yunus Emre'nin mezarı Yunan işgali sırasında yıkılıyor. Daha sonra Selçuklu mimarisi üslubunda yeniden inşa edilen Yunus Emre Türbesi ve Mezarı'na ise 1982 yılında kültür evi, camii ve şadırvan ekleniyor. Yunus Emre'nin heykeli ve dörtlüklerinin yazdığı levhaları içeren yapıda aynı zamanda Yunus Emre'nin ilk mezarından kalan bazı mimari parçaları ve etnografik eserleri de içeriyor. Yalnızca Eskişehir için değil, tüm dünya için çok önemli bir isim olan Yunus Emre'nin türbe ve mezarını bu şehre geldiğinizde mutlaka ziyaret etmenizi öneririz.



MİDAS ANITI'NI ES GEÇMEYİN

Yazılı Kaya ismiyle de bilinen Midas Anıtı, Eskişehir kent merkezine 80 kilometre uzağındaki Han ilçesinde Yazılıkaya köyünde yer alıyor. Bu anıt nedeniyle bölge Midas Kenti olarak da anılıyor. Tarihi MÖ. 600'lere dayanan Midas Anıtı, 17 metre yüksekliği ve üstünde yazan Frigce yazıtlar sebebiyle dikkat çekiyor. Bu yazıtlarda Kral Midas ve Ana Tanrıça Matar'ın adı geçmesi oldukça önemli kabul ediliyor. Eskişehir gezilecek yerler listesinde baş sıralarda olan Midas Anıtı, tüm görkemiyle kesinlikle görülmeye değer.



MÜZELERİYLE NAM SALDI

Eskişehir'de birçok farklı tarzda müzeyi bulabilirsiniz. Türkiye'de açılan ilk balmumu müzesi özelliğine sahip Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi, Odunpazarı'nda yer alıyor. 19 Mayıs 2013'te açılan müzede, 160'ın üstünde balmumu heykel sergileniyor. Eti Arkeoloji Müzesi, Eskişehir ilçelerinden toplanan Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait birçok kültür varlığının sergilendiği bir adres. Odunpazarı'nda bulunan ve Türkiye'nin ilk cam sanatları müzesi olma özelliği taşıyan Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'nde yerli ve yabancı birçok sanatçıya ait sıcak ve soğuk üflemeyle yaptığı pek çok eser bulunuyor. Tepebaşı ilçesinde yer alan Tülomsaş Devrim Arabaları Müzesi'nde ise Türkiye'nin ilk yerli araçları sergileniyor.





BÜYÜLEYİCİ PARKLARI VAR

Görkemli Masal Şatosu ile Eskişehir'in 'Disneyland'ı olarak ün salan Sazova, her yaştan insan için büyüleyici bir yer. Parkın sembolü Masal Şatosu, içinde çocuklara özel düzenlenen turlar, hediyelik eşya dükkanları ve minik bir kafeteryayla çocuklu ailelerin ilgisini çekiyor. Şatonun yanı sıra parkın içindeki göletin üstünde yer alan Korsan Gemisi, Hayvanat Bahçesi, Eti Sualtı Dünyası, Japon Bahçesi, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, Esminyatürk, Sabancı Uzay Evi ve Bilim Deney Merkezi parkın cezbedici güzellikleri arasında. Eskişehir'de Yeni Otogar ile Gökmeydan mahalleleri arasındaki Kent Park, açık ve kapalı yüzme havuzları, gerçek deniz kumuyla oluşturulmuş yapay plajı ve geniş yemyeşil alanıyla sıcak havalarda kurtarıcı.

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