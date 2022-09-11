Sırp çete liderine İstanbul’da infaz

Sırbistan'da faal olan Kavaka isimli suç örgütüyle husumet yaşayan suç çetesi Skaljari'nin elebaşı Jovan Vukotiç, önceki gün Mecidiyeköy'de eşinin ve çocuklarının da içinde bulunduğu araçla seyir halindeyken yanlarına bir motosiklet yanaştı.

UYUŞTURUCU SAVAŞLARI

2 kişinin bulunduğu motosikletten Vukotiç'in aracına tabancayla 5 el ateş edildi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Vukotiç hayatını kaybederken, kullandığı araç ise kaldırıma çarparak durdu. Eşi ve çocukları ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Vukotiç'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre; Vukotiç'in elebaşı olduğu Skaljari çetesi ve Sırbistan'ın en etkin suç gruplarından Kavaka arasında 2014'ten bu yana husumet bulunuyor. İki grup arasında 2014'te İspanya'daki Valensiya Limanı'nda kaybolan 300 kilogram kokain nedeniyle geçmişte bir dizi çatışma yaşanmış ve o çatışmalarda da bazı suç örgütü üyeleri öldürülmüştü.

ÜLKESİNE İADE EDİLMİŞTİ

2 tetikçi tarafından hasım çetenin talimatıyla infaz edildiği değerlendirilen Jovan Vukotiç'in Interpol tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle arandığı ve sahte kimlikle Türkiye'ye girdiği de tespit edildi. 2018'de Antalya'da yakalandığı ve ülkesine iade edildiği belirlenen Vukatiç'in ülkesinde 15 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.