KYK yedekler açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022-2023? KYK yedekler/ asil yedekler sırası ne zaman gelir?

KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Tarihi kesinleştiği zaman haberimizin detayında yer alacak. Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı; "Yedek yerleştirmelerimiz devam edecek. İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimi bitirdik, tüm arkadaşlarımızı yerleştirdik. Bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yedeksiz şekilde yerleştiler."