KYK yedekler açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022-2023? KYK yedekler/ asil yedekler sırası ne zaman gelir?

KYK yedek başvuruları öğrencilerin araştırma gündeminde yer alıyor. Yedeklere kalan adaylar, yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte KYK yedekler ve yedek yurt başvurularına ilişkin merak edilenler...
KYK yedek başvuruları öğrencilerin araştırma gündeminde yer alıyor. Yedeklere kalan adaylar, yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte KYK yedekler ve yedek yurt başvurularına ilişkin merak edilenler...
KYK YEDEKLER AÇIKLANDI MI?
KYK yurdu çıkmayan öğrenciler misafir olarak yurtlarda kalabilecekler. KYK yurt kayıtları 9 Eylül tarihinde tamamlandı. KYK yurtlarında boş kalan yerler ise KYK yurt yedek kalanlar için değerlendirilecek.
KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Tarihi kesinleştiği zaman haberimizin detayında yer alacak. Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı; "Yedek yerleştirmelerimiz devam edecek. İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimi bitirdik, tüm arkadaşlarımızı yerleştirdik. Bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yedeksiz şekilde yerleştiler."