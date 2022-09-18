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Haberler Yaşam 2022 KPSS soru ve cevapları erişime açıldı mı? ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS soru ve cevapları erişime açıldı mı? ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 31 Temmuz tarihinde yapılan KPSS, 30'un üzerinde sorunun bir yayınevinin deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olması nedeniyle iptal edilmişti. Memur adayları bugün tekrarlanan sınava girerek ter döktü. Peki KPSS soru ve cevapları erişime açıldı mı? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

18.09.2022, 12:09

2022 KPSS soru ve cevapları erişime açıldı mı? ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sınavına katılan binlerce memur adayı soru ve cevapların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İptal edilen sınavın yerine ÖSYM tarafından yeniden yapılan KPSS için adayların araştırması sürüyor. Peki 2022 KPSS soru ve cevapları erişime açıldı mı? KPSS ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2022 KPSS SORULARI VE CEVAPKLARI NE ZAMN AÇIKLANACAK?
KPSS sınavının bugün iki oturumu gerçekleşecek. İlki saat 10.15'te başlayaan KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu daha sonra ise Eğitim Bilimleri sınavı olacak.

KPSS eğitim bilimleri sınavı saat 16.25'te bitecek. KPSS sınav ve sorularının 16.25'ten son açıklanması ya da diğer günler paylaşılması bekleniyor.

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