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Haberler Yaşam YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih başvurularının 13 Eylül itibariyle sonlanmasının ardından öğrenciler YKS ek tercih sonuçları hakkında araştırmalarını arttırdı. Heyecanlı gözlerle ÖSYM'den YKS ek tercihleri hakkında son dakika açıklaması bekleyen öğrenciler, ÖSYM AİS ekranını güncelliyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

19.09.2022, 14:26 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022, 14:27

Milyonlarca üniversite adayı YKS ek tercih tarihlerini araştırıyor. Öğrenciler 13 Eylül 2022 tarihinde ek yerleştirmelerini yaptı ve bekleyişe geçtiler. Büyük bir heyecanla istedikleri bölüme yerleştirilmeyi bekleyen adaylar, YKS ek tercih dönemi ne zaman başlayacak, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sorularına yanıt arıyor...

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek yerleştirme takviminde YKS ek tercih sonuçları için resmi bir tarih bilgisi yer almadı. Geçtiğimiz sene YKS ek tercih sonuçları, 1 Ekim 2021 tarihinde ilan edilmişti.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Ancak ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak. Bu bilgiler kapsamında YKS ek tercih sonuçlarının, 25 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçlarının sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacağı tahmin ediliyor.

YKS EK TERCİH SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

EK TERCİH KONTENJANLARI NE KADARDI?

Ek yerleştirme sürecinde bu yıl önceki yıllara göre daha az kontenjan olsa da süreç üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar için son şans olarak görülüyor. Bu yıl üniversiteye yerleşip kaydolmayan 105 bin 772 adayla birlikte toplam 122 bin 209 ek kontenjan oluştu. Bu boş kontenjanların 95 bin 108'i devlet, 20 bin 818'i vakıf, 6 bin 283'ü de Kıbrıs ve yabancı üniversitelere ait.

Toplam boş kontenjanın 39 bin 498'i 4, 82 bin 711'i ise 2 yıllık bölümlerde. 2 yıllık meslek yüksekokullarına ait boş kontenjanların 67 bin 713'ü devlet üniversitelerinde, 13 bin 77'si vakıf üniversitelerinde, bin 921'i Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde bulunuyor. 4 yıllık üniversitelere ait programların boş kontenjanlarının 27 bin 395'i devlet üniversitelerinde, 7 bin 741'i vakıf üniversitelerinde, 4 bin 362'si Kıbrıs ve yabancı üniversitelerde yer alıyor.

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