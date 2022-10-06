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Haberler Yaşam Uganda Cumhurbaşkanı'nın oğlundan Meloni'ye 100 inekle evlenme teklifi!

Uganda Cumhurbaşkanı'nın oğlundan Meloni'ye 100 inekle evlenme teklifi!

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu Muhoozi Kainerugaba, İtalyan başbakanlık seçimini kazanan Giorgia Meloni'ye 100 inek karşılığında evlenme teklifi etti.

06.10.2022, 15:55 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022, 15:56

Muhoozi Kaibinrugaba, arkadaşı Uganda'nın İtalya Büyükelçisi Mali Matsanti'yi evliliği ayarlaması için görevlendirdiğini belirtirken, "Sanırım Roma ile başlamalıyım ancak nasıl 100 ineği gümrükten geçireceğim" ifadesini kullandı.

Uganda Cumhurbaşkanı’nın oğlundan Meloni’ye 100 inekle evlenme teklifi!

Twitter'daki başka bir açıklamasındaysa İtalya'yı işgal etmekle tehdit eden Kaibinrugaba, sonra bu tweetini silerken, babası Museveni, söz konusu açıklamaları nedeniyle oğlunu görevden aldı.

Uganda Cumhurbaşkanı’nın oğlundan Meloni’ye 100 inekle evlenme teklifi!

Uganda Devlet Başkanı'nın oğlu paylaştığı tweetlerde, İtalya'nın yeni başbakanı olmaya hazırlanan Giorgia Meloni'ye 100 inek karşılığında evlenme teklif etti. Muhuzi Kaibinrugaba, arkadaşı Uganda'nın İtalya Büyükelçisi mali Matsanti'yi evliliği ayarlaması için görevlendirdiğini yazdı.

Uganda Cumhurbaşkanı’nın oğlundan Meloni’ye 100 inekle evlenme teklifi!

'100 İNEĞİ GÜMRÜKTEN NASIL GEÇİRECEĞİM'

Kainerugaba başka bir tweette ise "Sanırım Roma ile başlamalıyım ancak nasıl 100 ineği gümrükten geçireceğim" yazdı.

Uganda Cumhurbaşkanı’nın oğlundan Meloni’ye 100 inekle evlenme teklifi!

Kainerugaba daha sonra hızla sildiği bir tweette ise İtalya'yı işgal etmekle tehdit etti.

Uganda Cumhurbaşkanı’nın oğlundan Meloni’ye 100 inekle evlenme teklifi!

BABASI GÖREVDEN ALDI

İtalya'da yayılan ve Uganda'da tepki çeken tweetler üzerine Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, oğlunu görevden aldı.

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