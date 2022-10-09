Bodrum ilçesindeki Kıyıkışlacık Mevkii'nde yer alan Bungalowzera Cennet Koyu'nda, turizm sezonu devam ediyor. 8 bin metrekare alan üzerinde 16 Bungalow, 1 King bungalow, 5 çadır, 3 karavan, karavan parkı ve 4 kamelya ile turizm sektörüne hizmet veren Bungalowzera, bu yaz sezon döneminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gördü.

UZUN DÖNEM KONAKLAMA

Şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlere doğayla iç içe bir tatil imkanı sunan Bungalowzera bu yaz sezonunu yüzde yüz doluluk oranı ile geçirdi. Bungalowzera İşletme Müdürü İbrahim Orçun Yılmaz, sezon içerisinde misafirlerin genellikle uzun dönem konaklama için kendilerini tercih ettiklerini belirtip, kış için de yerli ve yabancı turistlerden beklentinin üzerinde talep aldıklarını dile getirdi. "Çeşitli kampanyalarımız ve konaklama seçeneklerimiz mevcuttur" diyen İbrahim Orçun Yılmaz, pandeminin getirdiği hayat şartlarında değişikliğin olduğu dönemde, doğanın kalbinde uzun dönem konaklamaya yoğun talep aldıklarını vurguladı.

DOĞAYLA İÇ İÇE HUZURLU TATİL

Müdür İbrahim Orçun Yılmaz, "İnsanlar pandemide doğada aradığı huzurlu yaşamı burada buldu diyebiliriz. Çok özel bir plaja sahibiz. Plajımızın kumu, mermer tozu değil tamamen doğal. Türkiye'de böyle bir lokasyona sahip başka bir yer yok. Yer yer sıcak su ve çamur banyosu ile birlikte doğayla iç içe bir tesisiz. Odanızın kapısını açtığınızda direkt doğadasınız. Doğanın tam kalbinde eşsiz bir tatil imkanı sunuyoruz. Kesinlikle şehir hayatından uzak, sessiz ve huzurlu bir tatil imkanı var. Sahilimiz ise gerçek anlamda cennetten bir köşe" dedi.

TURISTLER TESISI ÇOK SEVDI

GEÇEN sezon Bungalowzera tesisini hizmete açtıklarını ve ortalamanın çok üzerinde güzel bir sezon geçirdiklerini kaydeden İbrahim Orçun Yılmaz, "Yerli ve yabancı turistler tesisimizi çok sevdi ve hizmetlerimizden memnun kaldılar. Geçen yıl ağırladığımız misafirlerimiz bu yıl da bizi tercih etti. Bu yaz döneminde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sezonu yüzde yüz doluluk oranıyla geçirdik. Çocuk ve yoga kampları, çok fazla talep gördü. Bizim önceliğimiz müşterimizin huzur, mutluluğu ve memnuniyetidir. Güler yüzlü personelimizle müşterimize huzurlu ve mutlu bir tatil sunuyoruz" diye konuştu.

ÖZEL ORGANIZASYONLAR

SABAH, öğle, akşam; kahvaltı, atıştırmalık tabakları, ızgara çeşitleri, mezeler ve tatlılarla hizmet verdiklerini vurgulayan İbrahim Orçun Yılmaz, "Ayrıca canlı müzik, açık hava sineması, tekne turları, su sporları ve çeşitli keyifli etkinliklerimizle tatilin tadına varabilirsiniz. Balayı paketimizle özel oda süslemeleri ve hazırlanmış menülerimiz ile bir gece sahilde baş başa, özenle süslenmiş ve dizayn edilmiş bir akşam yemeği bulunuyor. Düğün, kına, doğum günü partisi ve özel organizasyonlara da kapılarımızı açıyoruz" ifadelerini kullandı. -Bu bir ilan sayfasıdır-

RAMAZAN AYDEMİR