BTS grubu dağılıyor mu?

Yaşları 18 ila 28 olan her sağlıklı bireyin 2 yıl süren askerlik görevini yerine getirmek zorunda olduğu Güney Kore'de, ülkeye kültürel anlamda katkı sağladığı gerekçesiyle sporcular, atletler ve klasik müzik sanatçılarına tolerans gösteriliyor.
Yaşları 18 ila 28 olan her sağlıklı bireyin 2 yıl süren askerlik görevini yerine getirmek zorunda olduğu Güney Kore'de, ülkeye kültürel anlamda katkı sağladığı gerekçesiyle sporcular, atletler ve klasik müzik sanatçılarına tolerans gösteriliyor.
Bu sebeple dünyanın dört bir yanında hayranları bulunan ve yaşları 25 yaşındaki Jungkook'tan, Aralık ayına kadar askere kaydolması veya hapis cezasına çarptırılması gereken 29 yaşındaki Jin'e kadar değişen K-pop grubu BTS'in üyelerinin askerlik görevlerini yerine getirip getirmeyeceği tartışma konusu olmuştu.
"HİZMET ETMEKTEN ONUR DUYUYORLAR"
Ancak ajansları, grup üyelerinin askere gideceğini söyleyerek, yıldızların zorunlu hizmetten muaf tutulmayı hak edip etmediğine dair süren tartışmaya son verdi. BTS'in bağlı olduğu Hybe ajansının bir parçası olan Bighit Music, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "BTS üyeleri şu anda askerlik hizmetlerini yerine getirme planlarıyla ilerliyorlar. Grubun her üyesi solo çalışmalara başlarken, bunun için mükemmel bir zaman. BTS üyeleri hizmet etmekten onur duyuyor" dedi ve ekledi:
"Grup üyesi Jin, solo çalışmasının programı Ekim sonunda biter bitmez gereken süreci başlatacak. Grubun diğer üyeleri, askerlik hizmetlerini kendi bireysel planlarına göre gerçekleştirmeyi planlıyor."
Zorunlu skerlik hizmetinden muafiyet, Olimpiyat madalyalı sporcular gibi bazı seçkin atletlere ve klasik müzik alanında çalışan müzisyenlere veriliyor; ancak pop yıldızlarının böyle bir ayrıcalığı bulunmuyor. Ayıca BTS, bazı eğlence sanatçılarının zorunlu askeri hizmete kaydolma yasasında yaş sınırını 28'den 30'a çıkaran 2020 revizyonundan da yararlandı.
NE OLMUŞTU?
BTS'in küresel başarısı ve ülke ekonomisine sağladığı katkı, kimi siyasetçilerin gruba imtiyaz tanınması yönünde çağrı yapmasına yol açmıştı. Güney Kore'nin eski kültür, spor ve turizm bakanı Hwang Hee, mayıs ayında görevinden ayrılmadan önce BTS üyelerinin askere gitmesinin "kültürel bir kayıp" olacağını söylemişti.
Bu sebeple hükümetin gerekli yasal değişikliği yaparak BTS üyelerinin askere gitmesinin engellenmesini talep edenler vardı. Ancak bu meseleyi eşitlik ve toplumun bazı kesimlerine imtiyaz tanınmaması gerektiği yönünde ele alanlar, müzisyenlerin askere gitmesinden yanaydı. Bu durumun kariyerlerinin iki yılını feda eden genç erkeklere haksızlık olacağını dile getirenler de bulunuyordu.
Güney Kore'de yapılan bir ankete göre halkın yüzde 61'i BTS'in askere gitmekten muaf tutulabileceği konusunda görüş bildirirken bir başka ankette halkın yüzde 54'ü BTS'in askere gitmesi gerektiğini aktarmıştı.
GRUP OLARAK KONSERLERİNE ARA VERDİLER
Ülkenin Savunma Bakanı, Ağustos ayında BTS'in askeri görevlerini yerine getirirken uluslararası konserler için performans sergilemeye ve hazırlanmaya devam etmesine izin verilebileceğini söylemişti.
DailyMail'de yer alan habere göre; BTS'in üyeleri ise geçtiğimiz aylarda solo projelerine odaklanmak için grup konserlerine ara vereceklerini duyurmuştu.
Grup üyelerinden ilk Jin'in askere gideceği bildirildi. Bunun ardından grubun dağılıp dağılmayacağı merak konusu oldu.