BTS grubu dağılıyor mu?

Bu sebeple hükümetin gerekli yasal değişikliği yaparak BTS üyelerinin askere gitmesinin engellenmesini talep edenler vardı. Ancak bu meseleyi eşitlik ve toplumun bazı kesimlerine imtiyaz tanınmaması gerektiği yönünde ele alanlar, müzisyenlerin askere gitmesinden yanaydı. Bu durumun kariyerlerinin iki yılını feda eden genç erkeklere haksızlık olacağını dile getirenler de bulunuyordu.

Güney Kore'de yapılan bir ankete göre halkın yüzde 61'i BTS'in askere gitmekten muaf tutulabileceği konusunda görüş bildirirken bir başka ankette halkın yüzde 54'ü BTS'in askere gitmesi gerektiğini aktarmıştı.