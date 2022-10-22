Anı turnuvasında arkadaşı gibi öldü

BURSA'DA Yıldırım Belediyesi personeli Sinan Öztürk (41), nisan ayında kalp krizinden ölen mesai arkadaşı İlyas Kader'in (49) adına düzenlenen futbol turnuvasında onun gibi kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti. Yıldırım Belediyesi, nisan ayında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden basın birimi personeli İlyas Kader'in anısına, birimler arası futbol turnuvası düzenledi. Turnuvada oluşturdukları takımda kaleci olarak oynayan belediye personeli Mimar Sinan Öztürk, karşılaşma sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Saha kenarında hazır bekleyen 112 Acil Sağlık personelinin ilk müdahalesini yaptığı Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk'ün ölümü, ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

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