Yeşil ile mavinin buluştuğu kent Balıkesir

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Balıkesir'in doğusunda Bursa ve Kütahya, batısında Çanakkale, güneyinde ise Manisa ve İzmir konumlanıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Balıkesir'de geçmişte Pelasg ve Leleg kolonileri, Hitit, Bizans egemen olmuş. Balıkesir'de 1081'e kadar Türk hakimiyeti kurulamamış. Malazgirt Savaşı'ndan 10 yıl sonra Anadolu Selçuklu Devleti tarafından ilhak edilen topraklar, bundan 200 yıl sonra yine bir Türk beyliği olan Karesioğulları'na geçmiş. Son olarak 14. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'na katılmış. Ülkemizin güzeller güzeli şehirlerinden Balıkesir, Kaz Dağı'ndan Kuş Cenneti'ne, Şeytan Sofrası'ndan plaj ve kaplıcalarına dek her adımınızda muhteşem güzellikler görebileceğiniz yerlerden. Balıkesir gezi rehberi içerisinde doğal ve tarihi başlıklarda en çok ziyaret edilen yerleri derledik.

▼ KAZ DAĞLARI

Balıkesir'de cennet edasını taşıyacak birçok yer ve bölge bulunuyor. Balıkesir ile Çanakkale arasında bulunan Kaz dağlarının görüntüsü, ziyaretçileri adeta büyüler. Kaz dağlarına giderek eşsiz manzaraya sizler de eşlik edebilirsiniz. Kaz dağlarının eteklerinde yer alan Hasanboğuldu Göleti buz gibi suyu ile oldukça ilgi görüyor. Edremit ve Akçay arasında yer alan Hasanboğuldu Göleti, eşsiz görüntüsü ile de birçok ziyaretçiyi kendisine çekiyor. Gitmişken Şahinderesi Kanyonu'nda macera dolu bir gezini yapmayı ve derenin soğuk sularında serinlemeyi de unutmayın.

▼ CUNDA ADASI

Ege Bölgesi içerisinde yer alan adaların büyüklüğü açısından 4. sıraya yerleşen Cunda Adası, oldukça farklı fırsatları sunar. Cunda Adası Ayvalık'a bağlı olmakla beraber daha dikkat çekici bir yerleşime sahiptir. Türk gelenekleriyle şekillenen bu şirin tatil yöresi, sadece eşsiz denizi, romantik sokakları ve etkileyici doğasıyla değil, aynı zamanda mutfağıyla da kendine has bir güzellik sunuyor. Türkiye'nin en köklü kiliselerinden biri olan Agios Yannis, Cunda Adası içerisinde yer alır. Eski zamanlarda kilise içerisinde din adamları ağırlanmakta ve nikâhlar kıyılmaktaydı. 1944'te deprem sonucunda hasar gören kilise onarıldı. Onarılan kilise eski kullanım amacını yitirerek adeta bir müze görünümü kazandı.

▼ MANYAS GÖLÜ

Kuşlarıyla meşhur olan Manyas Gölü, Balıkesir'in en huzurlu köşelerinden. Cennet gibi bir atmosfer sunan Manyas Gölü, özellikle kuş gözlemciliğine merak salanlar için kaçırılmayacak bir nokta. Ormanları ile doğal bir hava sunan Kozak Yaylası, Bergama ve Ayvalık arasında bulunuyor. Kozak Yaylası gibi doğa harikası bir yerde birçok farklı etkinlik de düzenleniyor. Yayla çevresinde fotoğrafı çekilmesi gereken o kadar çok yer var ki, fotoğrafçılık kulüpleri sıklıkla etkinlikler düzenliyor. Değirmen Boğazı'nda ise piknik yerleri, köprüler, bisiklet yolları, yürüyüş parkurları ve çardaklar bulunuyor.

▼ ŞEYTAN SOFRASI

Kayalık tepelerin üzerinde bulunan Şeytan Sofrası, ismi ile ziyaretçileri oldukça şaşırtıyor. Yerleşim yeri üzerinde şeytan ayak izlerinin bulunduğu düşüncesi ile ismi bu şekilde konulmuş. Bunun yanı sıra, lav birikintisi olan yerin üzerine ziyaretçiler bozuk para atarak gerçekleşmesini istedikleri dileklerini diliyor. Şeytan Sofrası, ismini andırmayan mükemmel bir seyirlik zevki sunar.

▼ KAPLICALAR CENNETİ

Türkiye'nin termal zenginliklerinden en çok nasibini almış yerlerden biridir Balıkesir. Derdine derman, hastalıklarına şifa arayanların yollara düşme sebebidir. Romatizmadan kadın hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen Susurluk Kaplıcaları, cilt ve mide rahatsızlıklarını iyileştirmesiyle meşhur Pamukçu Termal Tesisleri, yemyeşil bir doğanın ortasına kurulmuş Gönen Kaplıcaları, hem yeraltı hem de yerüstü suları, yani nehirleri ve termal sularıyla muazzam bir zenginliğe sahip olan Hisaralan Kaplıcaları bu yerlerin başında gelir. Özellikle hastalıkları nedeni ile sıcak su arayışında olan vatandaşların tercihte bulunduğu kaplıcalar her gün birçok kişiyi ağırlıyor.

▼ ADASIZ OLMAZ

Balıkesir'de görülmesi gereken yerlerin başında Marmara Adası ve Avşa Adası geliyor. Yaz sezonunda oldukça kalabalık bir turist kitlesini kendine çeken Marmara Adası'nın Manastır Plajı'nda denize girmeden, Avşa Adası, namı-ı diğer Türkeli Adası'nın eğlencelerine tanık olmadan Balıkesir'i tamamen gezmiş sayılmazsınız. Kapıdağ Yarımadası Erdek ilçesinin içerisinde yer alır. Marmara Denizi'nde bulunan Kapıdağ Yarımadası diğer adalar kadar aktif ve hareketli bir yaşama sahip değildir. Fakat huzur arayanların mekânı olabilmektedir.

▼ TARİHİ DEĞERLERİ

Büyük Saat Kulesi 20 metre uzunluğa sahiptir. Şehir için önemli bir yere sahip olan saat kulesinin dört yanında da saat bulunur. Doğallığını yıllardır koruyan kule, yapı olarak Galatarasay Kulesi'ni oldukça çok andırır. Edremit içerisinde bulunan Antandros Antik Kenti içerisinde mozaik yapılar bulunur. Roma'nın kurucusu olan Aeneas'ın, Antandros Antik Kenti içerisinde gemilerini inşa edip, çalışmalarını orada sürdürdüğü biliniyor. Milli Mücadele zamanından bu yana varlığını sürdüren Kuvayı Milliye Müzesi önceleri, karargâh amacı ile kullanılmaktaydı. Müze içerisinde Kuvayı Milliye kurulumu için yola koyulan 41 kahramanın isimleri, eşyaları ve kararnameleri bulunuyor.

KAZIM YÖRÜKÇE