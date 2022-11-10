Kuduz olan 10 yaşındaki Mustafa kurtarılamadı

BITLIS'TE sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz tanısıyla Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin hayatını kaybetti. Bitlis Adilcevaz'a bağlı Göldüzü köyünde yaklaşık 1 ay önce köpeklerin ısırdığı küçük Mustafa, 21 Ekim'de kuduz şüphesiyle Ankara Hacettepe Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedaviye alınan Erçetin, dün öğle saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" dedi. Bu arada aynı şeyin kendi çocuklarının da başına gelmesinden korkan Adilcevaz'daki vatandaşlar, çocuklarını okula göndermekten korktuklarını belirterek, sokak köpeklerinin bir an önce toplatılmasını istediler.