Türkiye’de 1 milyonu aşkın bebek ve yetişkine SMA taraması yapıldı

SAĞLIK Bakanlığı'nca kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA'nın erken dönemde tespiti için başlatılan uygulama kapsamında, 635 bin 108 yenidoğan ve evlenecek 493 bin 407 kişi tarandı. Bakanlık, hastalığın ortaya çıkmadan veya erken dönemde tespiti için 2021 yılı sonunda, evlenecek çiftlere; Mayıs 2022 itibarıyla da yenidoğan bebeklere yönelik tarama başlattı. Uygulama kapsamında, bugüne kadar evlenmeye hazırlanan 493 bin 407 kişiye SMA taraması yapıldı.

TÜP BEBEK DESTEĞİ DEVLETTEN

BU taramalar sonucunda, genetik açıdan risk taşıdığı belirlenen çiftler, isterlerse bedeli tamamen devlet tarafından karşılanan tüp bebek yöntemini tercih edebiliyor. Bakanlıkça tedavinin etkili olduğu erken dönemde SMA'nın tespiti amacıyla gerçekleştirilen yenidoğan taramalarına da 635 bin 108 bebek alındı, 118 bebeğe hastalık tanısı konuldu. Tanı alan bebeklerden, SMA Bilim Kurulu'nca tedaviye başlaması uygun görülenler için süreç başlatıldı. Türkiye'de halihazırda geri ödeme kapsamına alınan "nusinersen sodyum" etken maddeli ilaç, ücretsiz olarak sunuluyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de önceki gün yaptığı açıklamada, SMA Bilim Kurulu'nun önerisiyle oral kullanımı olan ikinci bir ilacı daha hastalar için kullanıma almak üzere işlemlerin başlatıldığı müjdesini verdi. "Risdiplam" etken maddeli bu ilaç, şurup formunda, ağızdan alınacak bir tedavi olması nedeniyle "SMA hastalarının evde alabileceği ilk ilaç" olarak da tanımlanıyor.