Bursa’nın zirvesine yolculuk: Uludağ

Uludağ, Türkiye'de kış turizmi dendiğinde ilk akla gelen yerlerden. Antik Çağ'da "Mysia Olimposu" olarak bilinen 2543 metre rakımlı dağ, mitolojide tanrıların Troya Savaşı'nı izlediği yer olarak varsayılır. Bizans döneminde ise keşişlerin saklandığı yer olarak bilinen ismi Keşiş Dağı'dır. Osmanlı döneminde Derviş Dağı olarak bilinen, Cumhuriyet döneminde ise Dr. Şevki Uludağ tarafından "Uludağ" isminin önerilmesi ile 1925 yılından itibaren bu adı taşıyan Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan bölge, konum ve gelişmişliği ile turizmin merkezidir.

Uludağ keyfi her mevsim ayrıdır. Elbette Uludağ için kayak mevsimi olan kış gidilmesi gereken en ideal zamandır. Ancak dağ havası almak isteyenler için yaz aylarında ferah bir ortam sunan Uludağ'a piknik malzemelerinizle gelebilirsiniz. Aralık ayından itibaren şubat dönemine kadar genellikle Uludağ'da şiddetli kar yağışı görülür.

GEZİLECEK YERLER

Uludağ'ın gezilmesi gereken yerlerinin başında farklı endemik bitki ve hayvan türlerinin görülebileceği Uludağ Milli Parkı geliyor. Çobankaya Yaylası, aralarında görülmesi gereken bir yerdir. Bu dik yamaçlı dağ, elbette şelalelere de ev sahipliği yapıyor. İç burkan öyküsüyle Softaboğan ve yüksekliğiyle herkesi büyüleyen Aras, bunların başında gelir. Buzul göllerine de ev sahipliği yaparak hem yerli hem de yabancı dağcıları yerel halkla buluşturan Kilimli ve Aynalı Göller de ziyaret edilmesi gereken doğal yerler arasındadır.

ULUDAĞ MİLLİ PARKI

Hem teleferikle hem de karayolu ile ulaşım mümkün. Jeolojik yapısı, bitki toplulukları ve ekoturizme olan katkılarıyla Uludağ Milli Parkı, uluslararası statüde büyük saygınlık kazanmış bir alan. Kamp alanlarının bulunduğu ve kış sporlarının aktif olarak düzenlendiği bu gözde yeri mutlaka ziyaret etmelisiniz.

ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ

Milli Parkı da kapsayan alan, Bursa şehir merkezine yaklaşık yarım saat mesafede ve 36 kilometre uzaklıkta. Modernliği ve kalitesiyle kış turizminin merkezi konumunda bulunur. Otellerin bulunduğu 1800 metre rakımla başlayan kayak merkezi, 2200 metre rakıma kadar çıkan kayak tesislerinin yanı sıra 2543 metrede bulunan zirvesiyle hem Türkiye'nin hem de dünyanın birçok farklı yerinden ziyaretçi alır.

ÇOBANKAYA YAYLASI

Uludağ üzerinde yer alan Çobankaya Yaylası, 1700 metre yüksekte yer alır. Doğa ve kamp tutkunlarının vazgeçilmez yerlerinden Çobankaya, 150 çadır ve bin kişi kapasiteli bir alan. Bir tane kır gazinosu ve büfesi bulunur.

SOFTABOĞAN ŞELALESİ

Dombay Çukuru Vadisi'nde kalan Softaboğan, bölgenin en ünlü şelalelerindendir. Etkileyici manzarasıyla sık ziyaret edilen doğal güzelliklerdendir. Adının, Yavuz Sultan Selim'in taht mücadelesi yaptığı kardeşi Şehzade Ahmet'in beş neferini bir av sırasında burada boğdurması nedeniyle verildiği rivayet edilir.

ARAS ŞELALESİ

Aras Şelalesi, dağın mucizevi güzelliklerinden biridir. Kar sularını taşıyan ve trekking yolunu barındıran Aras Şelalesi, 15 metrelik bir yüksekliğe sahiptir. Şelalenin bir de deresi bulunur.

KİLİMLİ GÖL

Kilimli Göl, 4.5 metrelik bir derinliğe sahiptir. Alt tabakası sıkı bir bitki örtüsüne sahip olan bu gölün tabanı yeşil renktir. İçme suyunun da bulunduğu bu göl, yerli ve yabancı turistler tarafından çok ziyaret edilir. Etrafındaki piknik alanları ve dağcıların kampları toplanmıştır.

AYNALI GÖL

Uludağ'ın Aynalı Gölü 2310 metre yüksekliğe sahip. Buraya Aynalı Göl denmesinin sebebi, diğer göllere nazaran buranın daha fazla güneş alarak ışıklarını karlı günlerde yansıtması ve bir ayna gibi parlak görünmesi. Aynalı Göl, yıl içinde daha çok yabancı uyruklu dağcıları ve kamp sevdalılarını ağırlar.

NE YENİR?

Uludağ'a geldiğinizde ilk tavsiye edilecek yiyecek mangalda pişmiş sucuk ekmek. Bölgede Bursa Kebabı, İnegöl Köftesi, Pideli Köfte, Kıymalı Cantık tadılması gereken lezzetler arasında. Ayrıca Bursa'nın kestanesinden ve kestane şekerinden de tatmadan olmaz. Tahinli pide, cevizli lokum, Cendere baklavası gibi tatlıları da yemekten sonra tadabilirsiniz.

NEREDE KALINIR?

Uludağ planınız hangi mevsim olursa olsun burada farklı bütçelere uygun seçenekler bulabilirsiniz. Uludağ'da oteller 1. gelişim bölgesi, eski kalkınma bölgesi, 2. gelişim bölgesi ve bu yerlerden birkaç kilometre uzaklıktaki yeni kalkınma bölgesi alanlarında dağılmış durumda. 1. gelişim bölgesi genel olarak kış sporlarıyla ilgilenenler ve kayak sporu tutkunlarına hitap ettiği için yaz aylarında açık değil. Onlar için sezon havaların soğuması ile açılır

AYŞEN ALPTÜZÜN