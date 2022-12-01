Kadın isterse her işi başarır

İZMİRLİ Burcu Aşkın çocukluğundan beri yaşadığı otomobil sevdasını, sanayi sitesi ve otomobil yetkili servislerinde profesyonel bir usta olarak sürdürüyor. İzmir Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde motor tamirciliği eğitimi gören ve 400 öğrenci arasında tek kız olan Burcu Aşkın liseyi sınıf birincisi olarak bitirip takdirname aldı. Ardından 2015 yılında üniversite sınavlarında Ege Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü'nden mezun olan Aşkın, birçok erkek meslektaşından farklı şekilde, diplomalı otomobil tamircisi olarak mesleğini severek yapıyor.

ÇOCUKKEN KARAR VERDİ

GÜNDÜZ otomobil servisinde 17.00'ye kadar çalışan genç kız, bu saatten sonra Gaziemir 6. Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanede çalışıyor. Babası tesisatçı olan Aşkın, araba tamircisi olmaya çocukluk yaşlarında karar verdi. Yaz tatillerinde fırsat buldukça atölyelerde çalışmaya başladı. Mesleğini severek yaptığını söyleyen Burcu Aşkın, "Babam tesisatçı, ağabeyim elektrikçi. Ben de küçüklüğümden beri motor tamircisi olmak istedim, idealime ulaştım. Şimdi kendi atölyemi açmak için de malzemeleri para biriktirerek almaya başladım. En kısa sürede kendi işimin patronu olacağım. KOSGEB'in kredi desteğinden faydalanmak için başvuru yapmaya hazırlanıyorum" dedi.

ARABALARLA OYNUYORDUM

TÜRKİYE'DE ender rastlanan kadın oto tamircilerinden biri olan Aşkın'ın elleri anahtarla somun sıkarak nasırlaştı. Burcu Aşkın'ın tamircilik sevdası kendisini profesyonel bir usta olarak ortaya koyarken, araçları tamir ederken gören erkekleri bile şaşırttı. Azmine, her çeşit otomobilin tamiri konusundaki bilgisine hayran kalan sürücüler, şaşkın bakışlarıyla Aşkın'ın başarısını takdir etti. İzmir'deki oto sanayi sitelerinde ismi giderek yayılan ve ustalığıyla beğeni toplayan Aşkın, mezun olduğundan beri işsiz kalmadığını sürekli yeni iş teklifleri geldiğini söyledi. Çocukluğunda oyuncak bebek yerine arabalarla oynadığını söyleyen Aşkın, "İnsanlar kendine sınır koymamalı, eğer istenirse her şey mümkün olabilir" dedi.

KADIN TAMİRCİLER YETİŞTİRECEK

ARAÇ tamir etmenin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Aşkın, "Hayalim kendi tamir atölyemi açıp kendi işimin patronu olmak. Çünkü kendi işyerimi açtığımda kadın ustalar yetiştireceğim. Ben hiçbir zaman oto tamirciliğini sadece erkek işi olarak görmüyorum. Çünkü mesleğin cinsiyeti olmaz ustası olur. Kadınların da bu meslekte çalışmasını istiyorum" dedi.

YÖRESEL ÜRÜNLERLE DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA

DENİZLİ'NİN Honaz ilçesinde 25 yıl çeşitli tekstil fabrikalarında çalışan Senem Hanbaba, 40 yaşından sonra kendi işyerini açarak hayalini gerçekleştirdi. Kısa sürede tekstil sektöründe kendini kanıtlayan Hanbaba, geçtiğimiz yıl ihracata da başladı.

HEMCİNSLERİNİ İSTİHDAM EDECEK

KADIN girişimci çizimini, tasarımını ve dikimini kendi yaptığı bornoz ile ev tekstili ürünlerini Almanya başta olmak üzere Fransa, İngiltere ve Dubai'ye ihraç ediyor. Evli ve 3 çocuk annesi Hanbaba, 15 yaşında tekstil işçisi olarak başladığı iş yaşamında çeşitli tesislerin üretim hatlarında görev yaptı. İşçi olarak çalışırken koleksiyonlarıyla ihracat yapma hayali kuran Hanbaba, geçen yıl KOSGEB'den 100 bin liralık destek aldı. Atölye kuran Hanbaba, e-ticaret siteleri üzerinden satış yapmaya başladı. Denizli'nin yöresel kumaşları olan Buldan bezi ve Kızılcabölük kumaşını kullanarak bornoz, çocuk giyim ve ev tekstili ağırlıklı ürünler geliştiren Senem Hanbaba, kısa sürede dünyanın farklı coğrafyalarına satış yapmaya başladı. El işçiliği yapan kadınları işe almak istediğini söyleyen Hanbaba, "İşletmeyi büyütmek istiyorum. Özellikle el işçiliği yapan kadınların üretime dahil olmasını ve dünyaya açılmalarını istiyoruz. Devlet desteği ile işe aldığımız kadın personellere, makine kullanımı ve dikim öğretmek istiyoruz" dedi.

ÇİZİMİ, TASARIMI, DİKİMİ KENDİSİ YAPIYOR

Meslek hayatı boyunca üretimden paketlemeye kadar her kademede görev yaptığını dile getiren Hanbaba, tekstil ürünlerinde uzmanlığa ulaştığını ve bu süreçte gördüğü iş fırsatlarını kendi atölyesinde hayata geçirmeye başladığını aktardı

TOLGA TEKİN/ RAMAZAN AYDEMİR