Grip fırtınası okul sıralarını boşalttı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu yıl grip vakalarında artış olabileceğine işaret ederek, "Grip, Covid-19 nedeniyle son 3 yılda yoğun görülmedi. Vücudumuz hastalığı unutmuş gibi oldu. Bu nedenle ağır geçebilir, 65 yaş üzeri veya risk grubunda olanlar mutlaka grip aşılarını olmalı. Kendini iyi hissetmeyen ve semtopları görülen kişi izole olmalı, öğrenci ile okula gitmemeli, işine ara vermeli, mutlaka maske takmalı ve korona döneminde olduğu gibi mesafe kurallarına uymalı" uyarısında bulundu.

ARALIK-OCAK TAVAN YAPAR

Son günlerde artan grip, çocuklarda günlerce sürebilecek yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve kusma gibi semptomlara yol açıyor. Anne babalar çocuklarını okula göndermezken, öğretmenler de 'Her gün birkaçı ateşleniyor' diyerek sınıfların boş kaldığına dikkat çekiyor. Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, bu durum karşısında "Kronik hastalar ve yaşlılar dışındakilerin PCR testi yaptırmaları önemli değil. Semptom gösteren kişilerin kendilerini izole ederek evde istirahate çekilmesi gerekiyor. Okullarda da durum vahim, Aralık ve Ocak ayları bu tür enfeksiyonların tavan yaptığı dönemler, bol sıvı alınmalı, dengeli beslenme ve uyku bunun ilacı" dedi.

2 YILDIR BAĞIŞIKLIK DÜŞTÜ

Pandemide 2 yıldır gribal enfeksiyonlarla karşılaşmadığımız için bağışıklığımızın azaldığına dikkati çeken Özlü, "2 yıl içinde doğan bebekler açısından durum daha da vahim. Çünkü onların bağışıklıkları virüslerle hiç karşılaşmadı. Bu yüzden bünyeleri virüslere karşı daha duyarlı. Bu dönemde viral solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında büyük artış var. Özellikle risk guruplarında daha sorunlu geçebiliyor. Ailemizde, çevremizde ve işyerimizde burnu tıkanan, öksüren, hapşıran, başı, boğazı ya da kasları ağrıyan, ateşlenen ve halsizlik gibi yakınmaları olan birçok kişi var" diye konuştu.

BOL SU VE C VITAMINI ALIN

ÖZLÜ şunları söyledi: "Bunlar grip midir, kovid midir, RSV midir, parainfluenza mıdır, influenza A mıdır, influenza B midir, ayırt etmek PCR testiyle mümkün ancak risk grupları dışında buna gerek yok. Gençseniz ve bağışıklık sisteminiz güçlüyse bu hastalıklar 1 haftada iyileşiyor. Ama yaşlı, kronik hasta ve bebeklerde ağır seyredebiliyor, hastane yatışları, yoğun bakım desteği gerekebiliyor. Bu tür semptomları olanlar 1 hafta istirahat etmeli, izole olmalı, dışarıda maske takmalı. Diğer insanlarla sarılmak-tokalaşmak- öpüşmek gibi temaslardan kaçınmalı. Asıl sorun ise okullarda, anaokullarında, kreşlerde... Şu anda çok sayıda öğrencinin bu tür şikayetleri olduğunu ve okullarına gidemediğini biliyoruz. Bu dönemde bol su tüketilmeli ve C vitamini takviyesi yapılmalı."