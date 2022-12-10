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Haberler Yaşam MİT TIR'ları davasında karar açıklandı

MİT TIR'ları davasında karar açıklandı

10.12.2022

MİT TIR’ları davasında karar açıklandı
ADANA ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların durdurulmasını ve aranmasını organize ettikleri iddiasıyla yargılanan FETÖ sorumlusu 9 sanıktan 6'sı, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek" ve "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak" suçlarından 8 yıl 9 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sanıklardan örgütün sözde "jandarma sorumlusu" Nurettin Oruç'u 18 yıl, sanık Halil Alp'i 16 yıl 6 ay, sanık Abdurrahman Özdemir'i ise 10 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum etti.
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