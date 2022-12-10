MİT TIR’ları davasında karar açıklandı

ADANA ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların durdurulmasını ve aranmasını organize ettikleri iddiasıyla yargılanan FETÖ sorumlusu 9 sanıktan 6'sı, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek" ve "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak" suçlarından 8 yıl 9 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sanıklardan örgütün sözde "jandarma sorumlusu" Nurettin Oruç'u 18 yıl, sanık Halil Alp'i 16 yıl 6 ay, sanık Abdurrahman Özdemir'i ise 10 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum etti.

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