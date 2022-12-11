Verimli topraklarıyla tarih boyunca pek çok medeniyetin ilgisini çeken Manisa'da Hititler, Frigler, Yunanlar, Lidyalılar, İranlılar, Romalılar, Bizanslılar, Saruhanoğulları ve Osmanlılar hâkim olmuş. Lidya bölgesi olarak bilinen alanın çoğunluğu Manisa'da olduğundan il sınırları içinde Sardes başta olmak üzere 20'den fazla antik kent mevcut. Osmanlı döneminde, Manisa'nın şehzadelerin eğitim merkezi olması ise buranın hala "Şehzadeler Şehri" olarak anılmasına vesiledir. Şehzadeler Şehri Manisa, doğal güzellikleri, kaplıcaları, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Manisa'da tarihi antik kentler, kaleler, camiler, müzeler ve kaplıcalar gibi gezginlerin uğrak noktası olan onlarca yer var. Eşsiz tabiat güzellikleri barındıran Spil Dağı, Ağlayan Kaya, Kula Peribacaları, Kurşunlu Kaplıcaları, Manisa Kalesi, Muradiye Cami, Sardes ve Thyateria antik kentleri gezilecek başlıca yerlerdir.

MANİSA KALESİ

Manisa Kalesi'nin kalıntıları şehrin güneyindeki Spil Dağı'nın kuzey yamaçlarında, Sandık Tepe üzerinde görülür. İç ve dış kaleden oluşan yapının kimler tarafından ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmese de Magnetler tarafından yapıldığına dair söylentiler mevcut. Ayrıca Bizans mimarisinin genel özelliği olan tuğla hatıllı moloz taş örgü tekniğiyle yapıldığı dikkat çekiyor.

ARKEOLOJİ MÜZESİ

Tarihi önemi büyük ve pek çok kalıntıya sahip Manisa'da bir müze kurmak için çalışmalara 1934 yılında başlanmış. Sultan III. Murat tarafından 1585'te yaptırılan Muradiye Medresesi, 1937 yılından itibaren Manisa Müzesi olarak ziyarete açılmış. Külliye'nin Medrese bölümünde 18 Mayıs 2011 günü yeni düzenlemeyle Etnografya Bölümü'nün açılışı yapılmış. Müzede Likya yerleşimleri olan Attila, Daldis, Apollonis, Tabala, Thyatira gibi antik kentlerden çıkarılan eserler sergileniyor.

KURŞUNLU KAPLICALARI

Manisa'nın Şifa Şehri olarak da anılmasının sebebi sahip olduğu doğal kaplıcalar. Bunlar arasında en çok ziyaret edileni, şehir merkezine 65, Salihli ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Kurşunlu Kaplıcaları. Genellikle romatizma, cilt ve kadın hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, sinirsel hastalıklar ile ameliyat sonrası eklem ve kireçlenme rahatsızlıklarına olumlu sonuç almak için ziyaret ediliyor.

THYATEİRA ANTİK KENTİ

Akhisar ilçesinin antik çağdaki ismi olan Thyateira, kazıların günümüzde de devam ettiği bir antik kent. Hakkındaki en eski yazılı veriler M.Ö. 3. yüzyıla ait. Aziz Pavlus tarafından Batı Anadolu'da kurulan 7 kiliseden (Hristiyanlığın ilk yedi kilisesi) biri de Thyateira kentinde.

SARDES ANTİK KENTİ

Salihli ilçesine bağlı Sart kasabasında bulunan bu antik kent, tarihteki ünlü Kral Yolu'nun başlangıcı olarak da bilinir. Tarihte bilinen ilk tiyatro kalıntılarının mevcut olduğu bilinmekte fakat hala gün yüzüne çıkarılmaya çalışılmaktadır. Sart kasabasının 5 kilometre kuzeyindeki Bin Tepeler'de ise yaklaşık 85 mezardan oluşan bir Lidya Kraliyet Mezarlığı mevcut. Ve paranın mucidi olarak bilinen, ilk parayı basan Lidya Krallığı ile ilgilisi bulunduğu kesin olarak belirlenen tek şehir Sardes'tir.

MURADİYE CAMİ

Mimar Sinan eserlerinden biri olan Muradiye Camii, Manisa'da Sultaniye semtindedir. III. Murat adına bir külliye olarak 1583-1585 yıllarında arasında yapılan caminin inşasına Mimar Mahmut Ağa başlamış ancak ömrü yetmediğinden bu işi Mimar Mehmet Ağa devralmıştır. Klasik Osmanlı mimarisinin dikkat çektiği, kesme taştan yapılmış caminin yanında medrese ve imarethane de görülür.

SPİL MİLLİ PARKI

Günübirlik geziler ya da pikniklerle şehir karmaşasından uzaklaşmak ve bol oksijen almak isterseniz Spil Dağı tam size göre bir yer. Bungalov tarzı evleriyle pek çok turist ağırlayan mitolojik Spil Dağı henüz gitmediyseniz bir an önce ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri. Spil Dağı'nın alt kısımlarında Tantal Kalesi kalıntılarına, Bereket Tanrıçası Kybele'nin rölyefine, Niobe Ağlayan Kaya ve Bizans zamanından kalan Magnesia Kalesi'nin kalıntılarına rastlayabilirsiniz.

AĞLAYAN KAYA

Spil Dağı eteklerinde, Çaybaşı Mahallesi'nde görülen Ağlayan Kaya, efsanesiyle uluslararası üne sahip olmuş yer. Efsaneye göre, Spil Dağı yakınlarında yaşayan ve Tantalos'un kızı olan Niobe'nin 12 çocuğu olmuş. Bununla sürekli övünen Niobe, Zeus'un eşi olan Leto'nun iki çocuğu olduğu için her fırsatta övünürmüş. Bu durum Tanrıça Leto'yu çok sinirlendirmiş ve çocukları olan Artemis ile Apollon'u çağırıp Niobe'ye ceza vermelerini söylemiş. Apollon ve Artemis oklarıyla Niobe'nin tüm çocuklarını öldürmüş. Niobe çocuklarının ölümünden sonra günlerce ağlamış. Tanrı Zeus, Niobe'ye acımış ve onu Spil Dağı'nın eteklerinde taşa çevirmiş.

KULA PERİ BACALARI

Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğal sit alanı ilan edilen Kula Peri Bacaları, İzmir-Ankara yolunun 156. kilometresinde, Burgaz Köyü yakınında yer alır. Kapadokya Peri Bacaları'na rakip olarak gösterilen Kuladokya'nın hangi yıllarda meydana geldiği bilinmiyor, şiddetli yağmur ve rüzgarlar sonucunda oluştuğu tahmin ediliyor.

NE YENIR?

MANİSA kebabı, odun köftesi, simit ekmeği, ekmek dolması, nohutlu mantı, börülce tarator ve yağlı tuzlu pide Manisa'ya gidildiğinde denenmesi gereken lezzetlerden başlıcaları. Manisa mutfağı denince akla ilk gelen yemek kuşkusuz Manisa kebabı. Sırrı dana eti ve kuzu etinin belirli oranlarda karıştırılmasında olan kebap, soğan ve sumakla lezzetlendirilir. Sade kuzu kıymasından yapılan diğer bir Manisa yemeği ise Odun köftedir. Bu nefis et yemeklerinin haricinde balkabağından yapılan sinkonta, tuzsuz keçi peynirinin tatlısı olan höşmerim, karışık sebzelerin pide olmuş hali Kula pidesi, çifte kavrulmuş tahinden yapılan Kula şekerli pidesi Manisa'nın meşhur lezzetleridir.

AYŞEN ALPTÜZÜN