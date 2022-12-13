Mehmet Dinçerler sonunda sessizliğini bozdu

'ANNEM HAYATIMA KARIŞMAZ HER ZAMAN YANIMDADIR'



Annem benim için çok kıymetli. Özellikle erkek evlatlar biliyorsunuz daha çok anneye düşkün olurlar. Annem beni evde doğururken ölümün direğinden dönmüş bir kadın. Tam bir savaşçı. İki defa kanseri yendi. 3 çocuğunu tek başına büyüttü. Şimdi ben bu kadına tabii ki aşık olacağım ama herkesin yeri farklıdır. Annemle birbirimize olan sevgimiz, saygımız sonsuz. Annemin de bir dünya görüşü var. Ben onun görüşüne sahip değilim ama biz böyle durumlarda konuşuruz. Ben ona "Anne, ben böyle çok mutluyum" dediğimde bana "Benim için tek önemli şey var, senin mutluluğun" der. Annem değil hayatıma karışmak, hep yanımda ve arkamdadır.