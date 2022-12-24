Pakize Suda’ya veda

Beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 21 Aralık günü yaşamını yitiren Pakize Suda için, Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. 70 yaşındaki sanatçının Menteşe Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazına, sanatçının ablası Ayşe Suda, yeğenleri, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğlalı yerel sanatçılar ile vatandaşlar katıldı.

"MUĞLA'DA DEFNEDİLMEK İSTEDİ"

Cenaze namazı öncesi Pakize Suda'nın ablası ve yeğenleri cenaze törenine katılanların başsağlığı dileklerini kabul ettiler. Ünlü ismin İzmir doğumlu olmasına rağmen cenazesinin Muğla'ya defnedilmesini istediği öğrenilirken, Suda'nın vasisi olan yeğeni Dilara Alagözlü, teyzesinin kendilerinden başka bir yakın akrabasının bulunmaması nedeniyle Muğla Menteşe'ye defnedilmesini istediklerini söyledi.

Pakize Suda'nın bir vasiyetinin olmadığını belirten Alagözlü, "Ailesi olarak zor bir süreçti bizim için. Özellikle bir süredir Alzheimer ile baş ediyordu teyzem. Zor bir hastalık. Ailemizde de olan ve bu sene içinde üç kişiyi Alzheimer'den kaybettik. Allah rahmet eylesin. Herkes hakkını helal etsin. Herhangi bir vasiyeti yoktu. Çünkü teyzem ölümü çok düşünmezdi, yaşamayı seven bir insandı" ifadelerini kullandı.

ADEM ÜLKER