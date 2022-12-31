Uçakta sigara içen yolcu 8 bin 624 lira ödeyecek

TÜRK Sivil Havacılık Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrananlara 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 seviyesinde yükseltildi. İzin alınmadan veya uçuş planı doldurulmadan uçuş gerçekleştirilmesi, hava aracının açık arızayla sefere verilmesi, yetkisi olmayan kuruluşlardan kargo kabul edilmesi gibi durumlarda havacılık işletmelerine 57 bin 516 lira ceza verilecek. Uçuş emniyetini kasıtlı riske eden pilotlara 57 bin 516 lira, izinsiz lazer veya havai fişek gösterisi yapan kişiler ile uçak içinde duman çıkaran cihaz ve mamulleri kullanan yolculara 8 bin 624 lira idari para cezası uygulanacak.

BARIŞ ŞİMŞEK