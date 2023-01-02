Yılbaşında yollar kan gölüne döndü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza, yeni yılın ilk dakikalarında Baklacı Mahallesi girişinde meydana geldi. Sinan Öztürk'ün (21) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Gönülalp yönetimindeki kamyonetle çarpışırken, otomobildeki Furkan Öztürk (20) hayatını kaybetti.

Sürücü Öztürk ile aynı araçtaki Mert Çakan (20), Mustafa Ağır (21), Süleyman Metin (20) ile kamyonet sürücüsü Mehmet Gönülalp ve yanındaki Barış Uslu hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki gençlerin kırsal Toygar Mahallesi'nden ilçeye gezmeye geldikleri dönüşte ise kazanın meydana geldiği öğrenildi.









DEVRİLEN TRAKTÖR YİNE CAN ALDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kızılcaköy Mahallesi'nde zeytin bahçesine gitmek için yola çıkan Hasan Ali Yılgın'ın (63) kullandığı 09 AG 575 plakalı traktör, stabilize yolda devrildi. Sürücü Yılgın, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, Yılgın'ı sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yılgın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılgın'ın cenazesi, incelemenin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.









YOLDAN ÇIKARAK BETON DİREĞE ÇARPTI

Aydın'ın Söke ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Tuncay Aksu (47) yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kaza, Milas-Söke Karayolu Bafa Gölü kenarında meydana geldi. Yücel Aksu idaresindeki 34 PG 9676 plakalı araçla Söke istikametine gittiği sırada yol kenarında beton direğe çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tuncay Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZ ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KURBANI

Uşak Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sümeyye Sizüçen, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. T.B. (34), idaresindeki 43 SA 6116 plakalı otomobille İzmir-Uşak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Sümeyye Sizüçen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 1.62 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.









BALIKESİR'DE YOĞUN SİS KAZAYA NEDEN OLDU

BALIKESİR'İN Bigadiç ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Bigadiç-Sındırgı kara yolunun Kargın mevkisinde karşı yönlerden gelen İsmail Demir'in (73) kullandığı 10 US 392 plakalı otomobil ile Hakan Orhan (47) idaresindeki 35 BEL 60 plakalı otomobil çarpıştı. Yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü yoldaki kazada, sürücüler Demir ve Orhan ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Demir, kurtarılamadı.



TAKLA ATAN ARAÇ ARSAYA DEVRİLDİ

Afyonkarahisar'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Emirdağ ilçesi Hamzahacılı köyünde dün sabaha karşı meydana geldi. Yusuf A. (59) idaresindeki 09 ACF 24 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç takla attıktan sonra yol kenarındaki arsaya devrildi. Kazanın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yusuf A.'nın cansız bedeni Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



SUAT SALGIN / İHSAN KARATAŞ / KAZIM YÖRÜKCE/ RAMAZAN AYDEMİR/ SERKAN ÖZCAN