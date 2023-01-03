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Haberler Yaşam 'Ateş Kuşları'ndan etkileyici afiş!

'Ateş Kuşları'ndan etkileyici afiş!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği Ateş Kuşları, Atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Tanıtım fragmanları yayınlanan ve bir hayli dikkat çekmeyi başaran Ateş Kuşları dizisinin afişi de izleyici ile buluştu.

03.01.2023, 14:36 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023, 14:59

’Ateş Kuşları’ndan etkileyici afiş!

Atv ekranında sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisi için geri sayım başladı.

ATEŞ KUŞLARI TANITIM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları'nın afişi izleyici ile buluştu.

Sıcak ve samimi dünyasıyla çok konuşulacak olan dizisinin yayınlanan afişi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Merakla beklenen Ateş Kuşları'nın afişinde dizinin başrol oyuncuları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ile başarılı oyuncular Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer aldı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı "Ateş Kuşları" dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

"Ateş Kuşları" çok yakında Atv'de

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