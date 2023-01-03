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Haberler Yaşam Mardin’deki feci kazada 6 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Mardin’deki feci kazada 6 kişi öldü 5 kişi yaralandı

3.1.2023

Mardin’deki feci kazada 6 kişi öldü 5 kişi yaralandı
MARDIN'IN Ömerli ilçesinde valilik ve üniversite çalışanlarının içinde olduğu hafif ticari aracın şarampole yuvarlanmasıyla 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ömerli Midyat yolu Alıçlı köyü mevkisinde meydana geldi. Valilik ve üniversite çalışanlarının içinde bulunduğu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yapılan kontrolde Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Yusuf Tunç, Abdullah Macit ve Ruken Adam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar F.A. (40), T.D.(30), H.A.(24), M.A.Ç. (37) ve A.Ç. (33) ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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