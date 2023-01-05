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Haberler Yaşam Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

Öndeki araçtan düşen kütüğe çarpmamak için manevra yapan kamyon, karşı yöne geçerek Semra Kaya Doğanay’ın kullandığı otomobile çarptı. Feci kazada kamyon şoförü ile otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

5.1.2023

Feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

Mersin-Çeşmeli Otoyolunda önceki gün feci bir kaza yaşandı. Seyir halindeki kamyon, önündeki araçtan düşen ağaç kütüğüne çarpmamak için manevra yapınca karşı şeride geçip otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Mersin- Çeşmeli Otoyolunun Karaisalı Mahallesi mevkiinde seyreden 58 yaşındaki Ramazan Kutan'ın kullandığı 63 LE 403 plakalı kamyon, önündeki araçtan düşen ağaç kütüğüne çarpmamak için manevra yaptı.

ŞARAMPOLE SAVRULDU
Bir anda karşı yöne geçen kamyon, Semra Kaya Doğanay (42) yönetimindeki 33 PAK 19 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şarampole savrulan kamyon şoförü Kutan'ın cansız bedenini bularak tabuta koydu. Araçta sıkışan Kaya'nın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Cenazelerin hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.

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