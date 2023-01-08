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Haberler Yaşam İzmirli emlak kralının vasiyeti yerine getirildi

İzmirli emlak kralının vasiyeti yerine getirildi

Kasım Pırlant, Chicago’da oğlu Zafer Pırlant’ın yanına defnedildi.

8.1.2023

İzmirli emlak kralının vasiyeti yerine getirildi

EMLAK zengini Kasım Pırlant, geçtiğimiz hafta İzmir'de böbrek hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Pırlant vasiyeti üzerine, 10 yıl önce trafik kazasında ölen oğlu Zafer Pırlant'ın ABD'nin Chicago kentindeki mezarının yanına defnedildi.

İzmirli iş adamı Pırlant'ın ABD'de yaşayan iki çocuğunun babalık davası ise hala sürüyor. Yaşamını yitirmeden önce Pırlant'tan alınan DNA örneği incelemeye gönderilmiş fakat sonuç henüz çıkmamıştı.

FATİH ŞENDİL

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