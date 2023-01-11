Aldatmak’a yeni oyuncu!

Atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak'ın oyuncu kadrosuna genç oyuncu Selin Kahraman dahil oldu.

Aşktan yana yüzü hiç gülmeyen Ozan'ın hayatına Selin Kahraman Zeliş karakteri ile dahil oluyor. Zeliş'i görür görmez çok etkilenecek Ozan, Zeliş ile konuşmaya fırsat bulamadan onu Oltan'ın teknesine girerken görünce işler değişecek. Zeliş'i aklından çıkaramayan Ozan'ın ilk yapması gereken, Zeliş'in Oltan'la nasıl bir ilişkisi olduğunu öğrenmek olacak. Karakterin sürprizleri bununla sınırlı kalmayacak.