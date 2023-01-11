“Çok çeşitli hizmetlerle kadınlarımıza destek olacağız”

KADINLARIN 'iyi olma' halini güçlendirmek adına kurulan Kadın Destek Merkezi'nin dün resmi açılışı gerçekleşti. Açılışa, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, proje paydaşları ve davetliler katıldı.

Edirnekapı'da yer alan merkezin açılış konuşmasını, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu yaptı. Açılışın ardından paydaşlarla birlikte merkez gezildi. Merkez gezisinin ardından açıklamalarda bulunan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bütün kadınlarımızın sonuna kadar iyi oluş hallerini desteklemek adına takip edildikleri, buradan daha huzurlu, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak çıkabilmeleri hedefleniyor" dedi.