2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kayıtları nasıl yapılacak?

2023 Hac kayıtlarının başlamasının ardından kura tarihi de merak konusu oldu. Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler başvuruların nereden nasıl yapılacağını araştırıyor. Kovid-19 önlemleri kapsamında 2020'den sonra hacılara yaş ve sayı sınırlaması getiriliyordu. Bu yıl bu sınırlamanın kalktığı da duyuruldu. Peki 2023 Hac kayıtları nasıl yapılıyor? Hac kurası ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

HAC KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

2023 yılında Hac ibadetini yapmak için ilk kez kayıt yaptıracak olanlar müracaatlarını 5-26 Ocak tarihleri arasından e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.



Hacı adayları e-Devlet üzerinden "Oda Tercihli'' veya "Otel'' konaklama türlerinden birini tercih edebileceklerdir.

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN?

2023 Hac kuraları için tarih henüz açıklanmadı. Diyanet İşleri Bakanlığı Hac kura tarihlerini açıkladığında haberimizden ulaşabilirsiniz.

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) patlak verdiği 2020'den sonra hacılara yaş ve sayı sınırlaması getiriyordu.

Bu nedenle 2019'da 2,5 milyonu bulan hacı sayısı; 2020'de 10 bin, 2021'de 60 bin, 2022'de ise 779 bin 919'u Suudi Arabistan dışından olmak üzere 899 bin 353'le sınırlı kalmıştı.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları aracılığıyla 250 TL ön kayıt ücreti yatırılması gerekmektedir.



05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden müracaatını tamamlamayan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde, ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.