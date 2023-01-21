Bu okulda ikiz karne mutluluğu yaşanıyor

İZMİR'DE 24 ikiz ile bir üçüzün eğitim gördüğü ve bu nedenle 'ikizler okulu' olarak ünlenen ortaokulda karne sevinci bu yarıyıl da ikiye katlandı. Buca'da ikiz öğrenci oranıyla ünlenen 1527 mevcutlu Makbule-Süleyman Alkan Ortaokulu'nda karne heyecanı ayrı bir önem taşıyor.

Okuldaki 24 ikizden 8'i 5, 4'ü 6, 4'ü 7, 6'sı 8 ve 2'si de ana sınıf öğrencisi... Ayrıca 8. sınıfta bir de üçüzler öğrenim görüyor. Yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, ikiz ve üçüz kardeşlerle bir araya geldi. Çocuklara karnelerini dağıtan Güneş, "Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Onlar bizim teminatımız" dedi.