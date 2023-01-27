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Haberler Yaşam Suriyeli kadının cesedi gübrenin içinden çıktı

Suriyeli kadının cesedi gübrenin içinden çıktı

27.1.2023

Suriyeli kadının cesedi gübrenin içinden çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinden kadın cesedi çıktı. Cesedin, Suriye uyruklu bir kadına ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında Bursa'da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftliğin sahibi de ifadesine başvurulmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Cinayetin 2 ay önce işlendiği, gözaltına alınan şüphelilerin ve ölen kadının kimliğinin soruşturmanın güvenliği açısından açıklanmadığı ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.

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