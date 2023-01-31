En tehlikeli burçlar: Yengeç, akrep ve yay

EN tehlikeli burçlar açıklandı. FBI'ın veritabanı üzerinden suçlulara dayalı yapılan analizler sonucu burçların suç işleme eğilimlerinin belirlendiği iddia ediliyor. Ancak yıllardır tartışılan konu FBI'ın resmi sitesinde yer almıyor. Buna rağmen astroloji meraklıları tehlikeli burçları tartışıyor. İşte asla düşman olmak istemeyeceğiniz en tehlikeli burçlar:

YENGEÇLER ÇOK ÖFKELİ

Yengeç burcu en çok psikopatı barındıran burç olarak zirvede yer alıyor. Çok duygusal kabul edilen yengeçler, aslında yaşadıkları zorlukları içine atıyor. Bunun sonucunda ani patlamalar yaşayıp suça daha çok karışıyorlar. Çok duysal oldukları için işlenen cinayetlerin büyük çoğunluğu kıskançlık gibi duygusal temellere dayanıyor.

CANİ AKREPLER

Akrep insanları sırlarını iyi saklarlar. En ince ayrıntıları gözlemleyen akrep, en tehlikeli ikinci burç. Kendilerine yapılan kötülüğü asla unutmayan akrep burcuna mensup suçlular işledikleri cinayetlerin çoğunu acı verici ve sadistçe yöntemlerle gerçekleştirmiş. Dünyanın en ünlü psikopatlarından Charles Manson da akrep burcu.

ACIMASIZ YAY BURCU

Yay burcunun listede ilk sırada olmamasının tek sebebi cinayetlerin çoğunu kendisinin değil emrindeki diğer kişilere işletmiş olması verilere göre yay burçlarına mensup suçluların fazla olduğu gözlenmiş. Örneğin Pablo Escobar, Ted Bundy, Lucky Luciano, Charles Bronson gibi adını duyduğunuz suçluların çoğu Yay burcuydu.