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Haberler Yaşam ‘Cennetten bir kare’ diye satılan rezidans mezarı oldu

‘Cennetten bir kare’ diye satılan rezidans mezarı oldu

10.2.2023

‘Cennetten bir kare’ diye satılan rezidans mezarı oldu

HATAY'DA depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta yaşamını yitiren matematik öğretmeni Betül Kocatürk (28), memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Hatay'da enkazdan cansız bedeni çıkarılan matematik öğretmeni Betül Kocatürk memleketinde toprağa verildi.

Meslekte 2 yılını geride bırakan öğretmen Kocatürk'ün cenazesi Hatay'dan alınarak, Alaşehir'e getirildi. Sakarya Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında toplanan vatandaşlardan helallik alındıktan sonra genç öğretmenin cenazesi Alaşehir Pazar Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip cenaze namazının ardından genç öğretmenin cenazesi dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

NERMİN UÇTU

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