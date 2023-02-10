İki kardeşin sır ölümü araştırılıyor

Ankara Ayaş bölgesinde bir benzin istasyonunda Adil Yüksel, önce kardeşi Berk Yüksel'i öldürdüğü sonra intihar ettiği öne sürüldü. Adil Yüksel, iddiaya göre iş hayatında yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle bunalıma girdi. Yaşadığı sıkıntı ve problemleri çözmek için İzmir'den Ankara'ya giden Adil Yüksel ve kardeşi, borçlarını ödemek için kredi talebi ile ilgili bazı bankalarla görüşme yaptı.

ARAÇTA 2 ADET SİLAH BULUNDU

Görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Adil Yüksel, bunun üzerine kardeşi ile tartıştı. Tartışma esnasında Yüksel önce kardeşini vurarak öldürdü, ardından intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Adil Yüksel ve kardeşi Berk Yüksel'in öldüğünü tespit etti. İki kardeşin cenazelerinin İzmir'e getirildiği bildirildi. Olayın intihar olup olmadığının kriminal incelemesi sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi. Araçta iki silah bulunduğu ve iki kardeşin aynı anda intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Adil Yüksel, Eylül 2021 tarihinde Dilay Fidanoğlu ile hayatını birleştirmişti.

FATİH ŞENDİL