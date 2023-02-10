Karsu halasını kaybetti

Hatay'ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan şarkıcı Karsu, Hatay'da yaşayan ailesinin enkaz altında olduğunu söyleyerek gözyaşları içinde yardım istemişti. Önceki gün ninesine kavuşan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

"MELEK OLDU"

Katıldığı canlı yayınlarda gözyaşları içinde yardım isteyen Karsu'nun nenesi ve amcası sağ olarak kurtarılmıştı. Instagram hesabından halasının vefat ettiğini duyuran şarkıcı "Melek oldu melek. Nur içinde yat halacığım" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, enkaz altında kalan kuzenleri ve yeğenlerinin kurtarılması için de paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

'TÜRK HALKI SENDEKİ YÜREK KİMSEDE YOK'

Ünlü isimlerden depremzedelere yardım gönderenler arasında bulunan Eda Ece duygusal bir paylaşım yaptı. Depremzedelerin ihtiyaçları için alışverişe çıkan Eda Ece, bölgeye gönderilmek üzere erzak, bebek eşyası ve battaniye aldı.

DUYGULANDI

Ünlü oyuncu, vatandaşların yardım için seferber olması üzerine rafların boş olduğunu görünce duygulandı. Eda Ece'nin sosyal medyada gündem olan paylaşımına şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. "Sizi çok seviyorum Türk halkı" diyen Eda Ece, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Herkes elindekini vermiş, yardım yığmış. İyi ki halkımız var! Bu kadar takipçi, bakılma niye var sanki. Günlerdir burayı kullanmaya çalışıyorum, çok da işe yarıyor. Elimden geleni yapıyorum ve herkes yapıyor görüyorum. Herkes koşturuyor. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

'DUALARIM ÜLKEM İÇİN'

Sunucu Zuhal Topal, depremlerde dayısı, kuzeni ve arkadaşını kaybettiğini açıkladı. Acısını sosyal medya hesabından paylaşan Topal, "Dualarım ülkem için, hepimizin başı sağ olsun. Yüreğim dağlandı" dedi. Zuhal Topal, "Dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaştılar. Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı. Allah'ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun. Dünya iyisi Levent'in kaybı yüreğimi dağladı. Allah'ım ailesine sabırlar versin" dedi.

1999 DEPREMİNDEN 10 KAT DAHA ŞİDDETLİYDİ!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, eşi Oktay Ertuğrul ve kızı Melek Bal ile birlikte yıkıcı depremi Adana'da yaşadı. Ünlü şarkıcı, "Çok önemli bir detay var, kimse bahsetmiyor" diyerek, yaşadıklarını anlattı. Umut Akyürek, hissettiklerini sosyal medya hesabında paylaşt: "Arkadaşlar deprem gecesi Adana'daydık eşim ve kızımla. Deprem sabah 4:17'de oldu. 1999 depremini yaşamış biri olarak söyleyebilirim ki ondan 10 kat daha şiddetliydi. Şehadet getirip çaresizce ölümü bekledik. Beş dakika sonra ikinci deprem oldu 4:30'a doğru. Aynı şiddette ama daha kısa. Öğlen 13:30'da yaşadığımız 7.6'lık deprem. Çok korkunçtu. Allah bir daha bu millete deprem yüzü göstermesin."