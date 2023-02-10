TOKİ’nin bölgedeki tüm konutları ayakta kaldı

KAHRAMANMARAŞ depreminin vurduğu afet bölgesinde 2006'dan bu yana kentsel dönüşüm seferberliği yürüten devlet, 17 yılda 14 bin 312 konutu depreme dayanıklı hale getirdi. Riskli olduğu tespit edilerek dönüştürülen konutlar, ilk bilgilere göre büyük felakette ayakta kalmayı başardı. Bölgede kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen evlerden şu ana kadar yıkım haberi ulaşmadı.

17 YILLIK MÜCADELE

TOKİ eliyle yıllardır kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam eden devlet, afet bölgesinde bugün yaşanan acıların önüne geçebilmek için 2006'dan bu yana mücadele ediyordu. İlk olarak 2006 yılında Adıyaman'da başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 357 riskli yapı tespit edilerek güvenli hale getirildi. Adana genelinde bugüne kadar kentsel dönüşümü tamamlanan konut sayısı 3 bin 552'ye ulaştı. Diyarbakır'da sayı bin 838 olurken, Gaziantep'teki riskli 7 bin 138 konut kentsel dönüşümle dayanıklı hale getirildi. Bölge genelindeki toplam 4 bin 729 konutun kentsel dönüşüm çalışmaları da sürüyordu.

AFET BÖLGESİNDE DÖNÜSÜMÜ TAMAMLANAN KONUT SAYILARI

ADANA-SEYHAN: 2 bin 780 (Yapımı devam eden: 682), Adana-Yüreğir: 772, Adıyaman-Merkez: 357 (Yapımı devam eden: 164), Diyarbakır-Kayapınar: 566 (Yapımı devam eden: Bin 606), Diyarbakır-Merkez: Bin 272 (Yapımı devam eden: 270), Elazığ-Merkez: 716, Gaziantep-Merkez: 976, Gaziantep-Şahinbey: 2 bin 528, Gaziantep-Şehitkamil: 3 bin 634, Osmaniye-Merkez: 567, Şanlıurfa-Merkez: 58 (Yapımı devam eden: 292), Şanlıurfa-Viranşehir: 86, Şanlıurfa- Eyyübiye: (Yapımı devam eden: 367), Hatay-Antakya: (Yapımı devam eden: 464), Kahramanmaraş-Onikişubat: (Yapımı devam eden: 551), Adana-Çukurova: (Yapımı devam eden: 333)

MURATHAN YILDIRIM