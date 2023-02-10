Ünlülerden yardım yağıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi derinden etkileyen felaket sonrasında depremzedeler için destek kampanyası başlatan Haluk Levent, sosyal medya hesabından depremle ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor.

PAZARLIK YAPACAĞIZ

Bölgenin acil ihtiyaçları için İstanbul'a geldiğini belirten Levent paylaşımında, "Bir dizi firmayla pazarlık yaparken yanımda sıkı pazarlık yapacak Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca gibi dostlar olacak" dedi. Haluk Levent ayrıca, "Bölgenin acil ihtiyaçları için İstanbul'a geldim. Çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden, yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla pazarlık yaparken yanımda sıkı pazarlık yapacak Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca gibi dostlar olacak. Her yerle görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

HAYIRSEVERLERİ AÇIKLADI

AHBAP Derneği ile deprem bölgesine yardım götüren Haluk Levent; birbirinden ünlü isimlerden gelen bağışları da tek tek paylaşmaya devam etti. Neden yapılan bağışları tek tek yazdığını da açıklayan ünlü isim, konuyla ilgili şu mesajı yayınladı:

"Bu bağışları neden yazıyorum artık biliyorsunuzdur, geçen yıllarda olduğu gibi yapacağım çünkü. Tek tek teslimatına kadar faturasına kadar yayınlayacağım. İnanın çoğu sanatçı, futbolcu 'abi yazma' diyor. Ama böylesi daha iyi, yani yazmak lazım." Haluk Levent, geçtiğimiz akşam bağışta bulunan ünlü isimleri açıklamaya devam etti. Şarkıcı, paylaşımlarında; "Ziynet Sali 100 bin TL, Emir Ersoy- Gökçe Bahadır çifti 100 bin TL, Can Yaman 250 bin TL, Sefo 200 bin TL, Murat Boz 500 bin TL, Ebru Gündeş 500 bin TL, Hakan Çalhanoğlu 1 milyon TL bağışta bulundu" diye yazdı.